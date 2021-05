Anita Co fue sobreseída en la causa que le inició Juan Darthés: "Nos ofrecieron plata y no aceptamos"

La causa judicial por calumnias e injurias contra Anita Coacci, que le inició Juan Darthés, después de que ella lo denunciara mediáticamente por abuso sexual, llegó a su fin. Después de tres años de lucha, la Justicia le terminó dando la derecha a la actriz al concluir que el actor mostró “falta de interés” durante todo el proceso judicial. De hecho, nunca se presentó a las audiencias y, claro está, tampoco lo hizo en el juicio.

En diálogo con BigBang, la abogada de Coacci, Raquel Hermida Leyenda, explicó que actualmente en los juicios por injurias “es necesaria la presencia del querellante (en este caso Darthés). Además, no hace falta estar inactivo 60 días, lo importante es que lo que digas modifique y represente el interés real del querellante. En este caso, Darthés dijo que quería continuar con la causa, pero no lo demostró", resaltó.

Según la letrada, el actor "jamás se presentó" ante la justicia después de haberle iniciado a Coacci una causa por "calumnias e injurias". "La justicia entendió que Darthés nunca padeció injurias al no presentarse nunca y no manifestar ninguna voluntad de hacerlo. A nosotros, como abogados, nos cambiaron las reglas de juego o la historia, porque ahora en esta clase de juicios la representación por apoderado no tiene validez", resaltó.

Cabe remarcar que el ex Simona no participó de ninguna de las audiencias judiciales entre las partes dado que -se justificó- estaba viviendo en Brasil desde que Thelma Fardin lo denunció por "violación". En ambas oportunidades, el actor había acusado enfermedad a través de su abogado, Fernando Burlando, quien sostuvo que Darthés sufría de ataques de pánico como consecuencia del estrés que padecía.

Fue en febrero de 2018 cuando Anita Co –su nombre artístico- denunció haber sido abusada por Darthés durante la grabación de la novela Gasoleros, en 1999. "El señor se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá como me ponés'", había relatado.

En aquella oportunidad, la sobrina de Susana Rinaldi publicó una extensa carta en su cuenta de Facebook contando su mala experiencia con el actor: "Se lo dije a muy pocas amigas, a la psicóloga y a mi madre (a mamá solo por arriba). A mi viejo ni se lo conté porque no estaba bien visto hablar de ciertas cosas. Porque era incómodo. Porque era mejor no traer problemas. Porque era mejor no comprometer a nadie".

Y continuó: "En aquel trabajo no dije nada porque pasaría lo mismo y era Pol-ka y yo no era nada más que una actriz más del montón que había conseguido hacer un par de capítulos en la segunda temporada de Gasoleros y con ilusión cuidaba mi trabajo lo mejor que creía poder".

De acuerdo con sus dichos, en un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con Darthés, a quien conocía desde adolescente, el actor "se deslizó con la silla que tenía rueditas" y se le tiró "encima". "Se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá como me ponés'. Yo congelada y sin poder reaccionar", contó.

Y sumó: "En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco". En su relato, cuenta que en su momento se calló "por miedo, por inseguridad" y porque nadie iría a apoyarla.

A raíz de esta denuncia púbica, el actor le inició una causa por "calumnias e injurias". En 2019, justicia porteña sobreseyó a Anita Co, pero la querella a cargo del estudio de Fernando Burlando apeló esta decisión. "A nosotros nos ofrecieron dinero por un lado y en varias oportunidades. Le pidieron a Anita que pidiera disculpas públicas y ella no lo hizo. Seguimos con el juicio adelante y lo ganamos", le resalta Hermida Leyenda este portal.

Como los abogados de Darthés apelaron el sobreseimiento a Anita Co, dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 9, por no estar "para nada de acuerdo con la resolución de la Justicia y con que maneje el destino de una persona que tenía apoderados acá sin contemplar, entre otras cosas, todos los inconvenientes que él tenía para estar presente por los escraches que se organizaban", la causa siguió.

Sin embargo, el mismo tribunal sostuvo que desde que se radicó en Brasil, Darthés viajó en una sola oportunidad a Argentina. Y sin embargo, el actor no concurrió ni siquiera en aquella oportunidad Tribunales. Tampoco asistió a las audiencias de mediación anteriores que habían sido pautadas por la justicia. "La justicia notó que el injuriado no se sentía como tal al darse cuenta que era él quien escapaba, mientras que Anita afrontó cada una de las audiencias", cerró Hermida Leyenda.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 9 sostuvo que "un acto de semejante relevancia como la audiencia de conciliación en un proceso de acción privada, exige la participación del querellante. En esta causa incluso se ha aceptado que se celebrara a distancia mediante una videoconferencia, siempre y cuando se cumpliera con lo dispuesto. Sin embargo, la querella no ha obrado diligentemente y mucho menos de modo concordante con una clara voluntad de impulsar legalmente el trámite de la causa, no haciéndose cargo de las obligaciones que el rol que ejerce demanda".

Tomando como eje las ausencias de Darthés, el Tribunal porteño decidió por dar por "desistida la acción privada" iniciada por la querella de Juan Rafael Pacífico (el verdadero nombre del actor) contra Ana Inés Coacci y declarar "extinguida" la acción penal en la causa N°16.558/2018. De esta manera, la actriz fue sobreseída definitivamente sin ningún tipo de costas.