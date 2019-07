Anita Co, furiosa con Juan Darthés: “Estoy harta, no estoy aliviada. Que no se presente me molesta”

Esta tarde, a las 14 para ser exactos, se tendría que haber realizado una nueva audiencia por la causa judicial que realizó Juan Darthés a la actriz Anita Co después de que lo denunció mediáticamente por abuso sexual. Sin embargo, una vez más, el actor acusó enfermedad y no se volvió a presentar. Generando la bronca de la actriz y de su abogada, Raquel Hermida.

Cabe destacar que el abogado de Darthés, Fernando Burlando, presentó un nuevo parte médico en donde se sostiene que el actor sufre de ataques de pánico como consecuencia del estrés que padece. Por ese motivo, además, estuvo internado en una clínica en Brasil.

Ambas estuvieron como invitadas en el piso de Intrusos y no dudaron en cuestionar no solo la actitud del actor, sino los manejos de Burlando. “Eso de la internación fue un elemento periodístico, porque en la causa no existe”, explicó Hermida.

Y agregó: "Además, sorprendentemente le dieron el alta por una depresión en 48 horas. Es un armado mediático para justificar su ausencia en la audiencia. No hay ninguna prueba de que estuvo internado. Pasar el certificado médico por WhatsApp sería lo más fácil”.

Según detalló la abogada de Anita, Burlando presentó el viernes 28 de junio un escrito detallando que Darthés “no iba a poder venir y que de paso pensaba que podía hacerse la videoconferencia desde el consulado. De alguna manera para esconder su domicilio, el cual es falso”.

“El juez le dijo que se acordó tarde, que perdió un mes. No presentó absolutamente nada, presentó lo que tenía que haber presentado hace 45 días. Nunca en la causa figura un certificado médico de Darthés”, volvió a remarcar la abogada de la actriz.

En ese marco, Hermida sostuvo que “existe una supuesta disertación de tipo psicológica en la cual dice tener tres enfermedades, que dos son contradictorias” y aclaró: “Lo de hoy se suspendió por lo que presentó Burlando el 28, cuya respuesta fue ´se acordó tarde´”.

Durante la entrevista con Intrusos, la abogada se definió a sí misma como una “ignorante del proceso”. “Anita denunció el abuso en la causa. El juez sabe que padeció un abuso y que estuvo a disposición de la justicia en tres oportunidades”, explicó.

Y señaló: “Una cosa es lo que quiere Darthés y el otro es lo que quiere Burlando. Él me quiere denunciar por ´temeridad y malicia e injurias´ y me acusó de convocar a marchas”.

Por su parte, Anita Co aseguró estar “harta” de esta situación. .Tuve miedo al principio. Estuve de febrero del año pasado hasta enero de este año esperando que me llegara una citación. Cualquier instancia judicial te pone en un estado de nerviosismo, más cuando la acusada sos vos”, dijo.

Y sumó: “A mí me parece grave que las mujeres que están mirando y esperando para hablar vean como pasean a una piba de acá para allá. Eso es lo que a mí me tiene caída. Uno hizo todo esto para generar run cambio y es muy difícil cuando todo el sistema está hecho para que esto no pase”.

Al final, la actriz remarcó que “no está aliviada” por este momento incómodo que le toca vivir en la justicia y sentenció: “Estoy harta, no estoy aliviada. No quiero que se diluya, que se caiga, quiero que se resuelva. Que digan que yo no tengo culpa. A mí no me da gracia que él no se presente, me molesta”.