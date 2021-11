Anita Co., testigo clave en la causa contra Darthés: "Tenemos la esperanza de que haya una condena judicial"

Fue en febrero de 2018 cuando Anita Co –el nombre artístico de la actriz, Anita Coacci- denunció haber sido abusada por Juan Darthés durante la grabación de la novela Gasoleros, en 1999. "El señor se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice: 'Mirá como me ponés'", había relatado.

En aquella oportunidad, la sobrina de Susana Rinaldi publicó una extensa carta en su cuenta de Facebook contando su mala experiencia con el actor: "Se lo dije a muy pocas amigas, a la psicóloga y a mi madre (a mamá solo por arriba). A mi viejo ni se lo conté porque no estaba bien visto hablar de ciertas cosas. Porque era incómodo. Porque era mejor no traer problemas. Porque era mejor no comprometer a nadie".

Y continuó: "En aquel trabajo no dije nada porque pasaría lo mismo y era Pol-ka y yo no era nada más que una actriz más del montón que había conseguido hacer un par de capítulos en la segunda temporada de Gasoleros y con ilusión cuidaba mi trabajo lo mejor que creía poder". De acuerdo con su denuncia, en un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con Darthés, a quien conocía desde adolescente, el actor "se deslizó con la silla que tenía rueditas" y se le tiró "encima". "Se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice: 'Mirá como me ponés'. Yo congelada y sin poder reaccionar", contó.

Y sumó: "En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco". En su relato, contó que en su momento se calló "por miedo, por inseguridad" y porque nadie iría a apoyarla.

A raíz de esta denuncia púbica, el actor le inició una causa por "injurias". En 2019, justicia porteña sobreseyó a Co, pero la querella a cargo del estudio de Fernando Burlando apeló esta decisión. Como los abogados de Darthés apelaron el sobreseimiento a Anita, dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 9, por no estar "para nada de acuerdo con la resolución de la Justicia...", la causa siguió.

Sin embargo, el mismo tribunal sostuvo que desde que se radicó en Brasil, Darthés viajó en una sola oportunidad a Argentina y no concurrió ni siquiera en aquella oportunidad a Tribunales. Tampoco asistió a las audiencias de mediación anteriores que habían sido pautadas por la justicia. Por esta razón y tras tres años de lucha, la Justicia le terminó dando la derecha a la actriz al concluir que el actor mostró “falta de interés” durante todo el proceso judicial.

De hecho, nunca se presentó a las audiencias y, claro está, tampoco lo hizo en el juicio. Actualmente, Anita será una de las 11 testigos que desfilarán en la audiencia del juicio contra Darthéz, quien será juzgado este martes en Brasil, acusado de "abuso sexual con acceso carnal" por Thelma Fardin. El caso está bajo estricto secreto de sumario al punto que la audiencia que se realizará en la sala 7 de la justicia federal criminal de San Pablo, en la región central de la ciudad, no será pública, sino limitada apenas a la defensa, a Darthés, a la querella y a la acusación. Tanto Anita como Thelma, darán su testimonio de manera online desde la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres (Ufem).

Anita Co. está citada para el día miércoles, se presentará en compañía de su abogada, Raquel Hermida Leyenda, y en diálogo con BigBang destacó que está "esperanzada" en que se logré verdadera justicia. "Tengo esperanzas. Nunca sabés si la justicia va a fallar hacia el lado de la verdad o no. Siempre lees los diarios y te encontrás con malas noticias y mucha injusticia. Todos los días te topas con gente que mata, viola y queda impune. Nos queda la esperanza de que se falle a favor de Thelma y que haya una condena judicial, más allá de la social", señaló la actriz, quien fue citada a partir de las 15 horas en la sede de la Ufem. "El martes igualmente vamos a estar apoyando como siempre", aclaró.

Según explicó, terminó convirtiéndose en testigo en la causa que el inició Thelma a Darthés por "violación" por la denuncia penal que le el actor le inició a ella y que él terminó perdiendo. "A los días que Thelma lo denuncia públicamente me llega la primera citación de estas amenazas de juicio por injurias que este señor me había hecho. Pero él nunca se presentó a ninguna de las instancias. Yo siempre me puse a derecho, hasta le dieron la posibilidad de hacerlo vía Skype, de presentarse de manera virtual y si bien al principio dijo que sí, después fue poniendo excusas. Presentó un escrito psicológico donde afirmaba que sufría ataques de pánico a causa del estrés", le detalló Anita Co. a este sitio.

Y continuó: "A pesar de que él nunca se presentó, sus abogados presentaron un alegato que dilató aún más el caso. Terminé haciendo una declaración espontánea para que alguien me escuchara ante la jueza, quien terminó confirmando la resolución. El ir a declarar y ser testigo en el juicio que Thelma le hace por violación se da porque yo viví una situación de abuso y le gané el juicio. La Justicia Argentina dictaminó que no hubo injurias de mi parte contra Darthés".

Para la actriz, esto ya generó un precedente por más que Darthés pueda llegar a no ser condenado. "Cuando transitás las cosas que te pasan en la vida, muchas veces no tomás dimensión y cuando te tomás el tiempo para ver el camino recorrido le das otro valor. Como sociedad estamos transitando un cambio desde hace seis años, donde las mujeres empezamos a hablar y a exponer situaciones", aseguró.

En ese sentido, señaló que en este último tiempo se dejaron "de naturalizar ciertas cosas y a se comenzaron a hacer diversos cambios" en ámbitos como trabajo y el entorno familiar. "Este caso movilizó a la sociedad porque le tocó a cada uno muy en lo íntimo, ya deja un precedente y a la larga todo esto terminará valiendo la pena", dijo y explicó que decidió salir a contar su verdad para "defender" a Calu Rivero.

Al reconstruir el momento en el que ella, Calu Rivero y Natalia Juncos denuncian a Darthés, mucho antes de que Thelma realizará aquella conferencia de prensa acompañada por el colectivo de Actrices Argentinas para acusar públicamente al actor de haberla violado en 2009, Anita recordó: "Calu habla lo que puede y se va a Estados Unidos. En un momento, Natalia -que no está en el juicio porque no fue llamada- cuenta en Córdoba a finales de 2017 lo que le pasó. Cuando Calu vuelve a hablar, a mi me agarró una bronca porque la cargaban, era un bullying total. Entonces decidí salir a contar mi historia para defenderla porque todo el mundo la estaba lapidando. Esa fue mi necesidad, la de defender a una mujer", contó.

Y continuó: "Él (por Darthés) a mi me amenaza con hacerme un juicio y cuando lo hace fue solo por injurias. La calumnia es una mentira y la injuria era que me acusaba de perjudicar su imagen, incluso cuando contaba la verdad. La denuncia fue solo por injurias. Hizo este contraataque para defenderse, para acusar a la mujer y echarle la culpa. Es como la frase que nos dijo: ´Mirá como me pones´. ¡Siempre echándole la culpa a la mujer!. Dio vuelta la situación de la víctima para que termine siendo yo la acusada y la culpable. Toda esa situación la viví con mucho estrés porque una cosa es hablar con tu verdad y otra cosa es tener que explicárselo a la justicia y que los abogados entren con su show".

Durante la entrevista con este sitio, Anita manifestó que si bien se sintió contenida por los medios de comunicación del país, aclaró que fue víctima de insultos y agresiones de parte de la "gente". "No deja de ser todo un ámbito fagocitador entre el morbo que se genera y el estrés que te provoca. Te mareás, sentís presión y estás pensando todo el tiempo en qué estará que pensando tu entorno. También las idas y vueltas a nivel administrativo y económico, y los tiempos increíbles que tiene la justicia. En este caso hay tres fiscalías, de tres países distintos, con toda una movida muy grande alrededor y una prueba que se verá en instancias de juicio y que seguramente dará que hablar", reveló.

En este contexto, resaltó que sintió mucho "alivio" al ser sobreseída y destacó: "La realidad es que por más que tengas tu verdad, necesitás que te lo firmen, que te digan que ganaste. Es tu carta para mostrarle a todos los que te recriminaban. Igualmente así y todo, algunos no paran y nos siguen puteando. Si me vas a seguir diciendo que mentí cuando la justicia dice que no, ya está fuera de mis manos. A los odiadores nada les viene bien. Durante las instancias me ofrecieron dinero a cambio de poder consensuar, convenir y no llegar a juicio y salvar el ´buen nombre e imagen´ de este señor. Jamás acordé y de hecho, tampoco accedí a ninguna conciliación".

En 2019, Nicaragua ordenó la captura internacional de Darthés, pero como el actor tiene nacionalidad brasileña, se instaló en aquel país donde no hay extradición. Sin embargo, dicha nación se vio obligada a pedir la extradición para que no se cayeran las alertas rojas de Interpol. Para mantenerlas, Brasil tomó conocimiento de la denuncia oficialmente. "Hay una razón mucho más obvia por la que decidió refugiarse en Brasil. Él fue denunciado en diciembre de 2018 por abuso sexual con acceso carnal a una menor de edad. Si se quedaba acá ,corría riesgo que lo metieran preso", sostuvo la Anita.

De acuerdo al marco legal de ese país, la justicia brasileña tiene la potestad de investigar a nacionales que hubieron cometido delitos en cualquier parte del mundo. Esto fue lo que habilitó la puerta de entrada. "Como es brasilero, su abogado le recomendó que se refugiara en Brasil. Por eso claramente se tomó un avión hasta su país natal, para refugiarse porque era su manera de protegerse. Fue una estrategia. Por eso destaco lo importante de llevar a cabo este juicio donde tres fiscalías sostienen que hay pruebas para que sea juzgado. Tenía un pedido de Interpol, no se fue por estrés a Brasil", sentenció.