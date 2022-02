Anna Nicole Smith, una vida de lujos, dolores y excesos: cómo fueron sus días finales

Victoria Lynn Hogan, era una chica de sonrisa amplia, mirada lejana y con un cuerpo exuberante. Nacida el 28 de noviembre de 1967 en Houston, Texas, saltó a la fama cuando se convirtió en playmate. Luego de posar para PlayBoy, que hoy ya no presenta mujeres desnudas en su tapa, cambió su nombre a Anna Nicole Smith, con el que saltó al mundo del modelaje y se convirtió en imagen de firmas como H&M y Guess, en esta última tomando el lugar de Claudia Schiffer y que la convirtió en la bomba sexy de los años 90.

Pero la rubia no se conformaba y quiso dar un paso adelante: se convirtió en actriz. De hecho, tuvo participaciones en películas como La pistola Desnuda y To the Limit, que no fueron tan exitosos en taquilla. También hizo televisión, en series como Veronica’s Closet y Ally McBeal. Pero donde realmente encontró el éxito fue en el reality The Anna Nicole Show, que seguía su vida y que fue muy popular a principios del nuevo milenio.

Anna Nicole logró sobrepasar difíciles situaciones en su infancia y adolescencia hasta convertirse en una de las modelos más aclamadas y una de las celebridades más queridas. Las personas no sólo admiraban su belleza, sino también su talento.

En cuanto a su vida personal, la modelo estuvo casada en dos ocasiones. La primera con un cocinero a quien conoció a los 14 años cuando trabajaba como mesera en el lugar de pollo frito Jim's Krispy Fried Chicken. Aún estando casada con él conoció al multimillonario petrolero J. Howard Marshall, que tenía 86 años en el momento de su primer encuentro y ella tan sólo 26.