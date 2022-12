¿Antonela le marcó la cancha a Wanda? Posteos y cambios por un simple "like" en Instagram

El pase de Lionel Messi del Barcelona al París Saint Germain no sólo revolucionó al mundo del fútbol (del marketing e incluso hasta el de las criptomonedas), sino que además acercó también a las mujeres del plantel del club parisino por la llegada de Antonela Roccuzzo, una de las mujeres más famosas del mundo, con un perfil extremadamente bajo, aunque un historial bastante fuerte a la hora de hacerse valer e imponerse.

Tiempo atrás y hasta el día de hoy, en el "mundillo del fútbol" afirman que La Pulga mantiene un vínculo "protocolar" con Mauro Icardi. Recordemos que desde el entorno del (¿ex?) marido de Wanda Nara habían instalado siempre que su no convocatoria a la Selección se debía a la amistad del capitán de la albiceleste con Maxi López. Lo cierto es que el "10" nunca se interesó por profundizar su relación con Icardi, a quien siempre trató con respeto, pero absoluta distancia.

De hecho, una de las primeras reacciones de la prensa mundial cuando Messi puso un pie en Paris fue poner la lupa en el vínculo entre Antonela y Wanda. Atenta a los rumores, la primera en activar el "operativo buena onda" en aquella oportunidad fue la mayor de las hermanas Nara, quien no dudó en comenzar a seguir a Anto en redes sociales, un gesto que tardó en recibir una respuesta y que para muchos medios fue una señal de "guerra" por parte de la diseñadora de calzado.

Vale destacar que Wanda y Antonela no se llevan nada bien. Por ejemplo, estuvieron “juntas” en febrero del 2020 en el Fashion Week de Milán, aunque juntas sea solo una forma de decir ya que según dijeron los presentes, ni se saludaron. En ese momento se dijo que a la hermana de Zaira no le habría gustado el destrato que tuvo su marido en la Selección Argentina tras no ser convocado por Sampaoli para jugar en el Mundial de Rusia 2018.

Ese sería el detonante de la enemistad entre ambas mujeres que, de la llegada de Messi al PSG para acá, Wanda intentó tapar, pero sin suerte. “Mauro es muy tranquilo. Está seguro que más adelante va a llegar su momento. Mauro habló con Jorge y le dijo ‘si no podés hacer nada por mí, no te preocupes, cuando me necesites yo voy a estar’. Esas fueron las palabras de Mauro", había dicho Wanda en ese momento.

Y agregó: "Y sé que lo que destaca siempre Jorge es lo que mucha gente pone en duda de Mauro. Jorge le dijo ‘como persona no tengo nada que decir de vos’. La verdad es que yo ya sabía que no iba a estar en la lista. Quizá Mauro tenía más esperanza. Mi tranquilidad es que Mauro es el futuro ‘9’ de la Selección y es el ‘9’ de Jorge Sampaoli. Hay cosas que no tienen explicación. Hoy lo que está pasando con Mauro es una injusticia, él se merece estar”.

El tiempo, está de más decir, no le dio la razón a la empresaria. Por otra parte, la relación cordial que Antonela mantiene con Evangelina Anderson -con quien desde adolescente Wanda tiene diferencias- fue otro obstáculo que impidió que la esposa del mejor jugador del mundo y la ex de Maxi López se llevasen bien. La otra razón que impidió un "acercamiento" fue la rivalidad que se generó en las redes sociales, alimentada por sus seguidores.

Allí, los internautas suelen comparar las fotos y looks de ambas, enalteciendo la figura de Antonela por encima de la de Wanda. Lo cierto es que la mediática se subió a la ola de los festejos por la obtención argentina de la Copa del Mundo en Qatar y en vez de enaltecer la figura del capitán de la Scaloneta, optó por rendirse ante los pies de su compañera. Pero minutos después, la empresaria se arrepintió de la imagen que había subido, la eliminó y subió otra al poco tiempo.

En la primera foto, ella y Roccuzzo aparecían juntas. En la segunda, solo Antonela con la Copa del Mundo. Hay que destacar un punto muy importante en esta insólita secuencia 2.0; el cambio que realizó la ex esposa de Icardi se debió a que la mujer del 10 no le había “reposteado” -compartido en sus redes- su primera fotografía. Algo que sí ocurrió cuando publicó la segunda postal. ¿Habrá sido Anto la que le pidió que cambiara la foto?

¿O simplemente Wanda decidió quitarse de la ecuación dándose cuenta que le había intentado quitar protagonismo a la mamá de Thiago, Mateo y Ciro? La mayor de las hermanas Nara había subido a sus historias una foto en la que ella estaba junto a la mujer del astro de la Argentina y el PSG. Sobre la imagen, ella escribió: “Feliz por la Argentina. Por él y sobre todo por ella. Te quiero Antonela Roccuzzo (la etiquetó). Los tequilas que nos tenemos que tomar”.

La frase culminaba con una serie de emoticones: el de un corazón, una bandera argentina y una copa dorada. Poco tiempo después, sin embargo, la eliminó y en su lugar compartió una imagen en la que solo se veía Roccuzzo sonriente con la copa del mundo en su mano. “¡Ella (con el emoji de un corazón y con un etiquetado de la rosarina) se merece esto! Por vos y por todos, abriremos más tequilas juntas”, escribió Wanda en esta ocasión.

Otra teoría que cobró gran fuerza es que Wanda decidió volver a hacer la publicación porque la esposa de Messi no reposteó su primera publicación y entonces, para que Roccuzzo tomara en cuenta su posteo, la empresaria futbolística cambió la imagen. Para muchos, si la segunda historia de Instagram no funcionaba, Wanda hubiera repetido esta secuencia hasta dar con su objetivo: conseguir la aprobación de Antonela.