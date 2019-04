Antonela no da tregua: el nuevo desaire de la mujer de Messi a Shakira en pleno festejo

Del festejo a la polémica. Los jugadores del Barcelona organizaron una fiesta privada e íntima para celebrar el nuevo título de la Liga de España, el décimo en los últimos 15 años. Pero la gloria futbolera quedó opacada después de que se expusiera, una vez más, la enemistad entre dos de las mujeres más importantes del grupo: Antonela Roccuzzo y Shakira.

La bomba estalló después de que los asistentes a la fiesta comenzaran a subir historias y fotografías del momento a Instagram. Una llamó la atención de muchos: la mujer de Lionel Messi se mostró abrazada a la cantante colombiana, después de que se hablara durante años de su presunta enemistad.

¿Fumaron la pipa de la paz? Nada más lejano. Si bien fue la propia Antonela quien publicó una selfie con Shakira durante los festejos, la mujer del delantero decidió borrarla por la mañana; lo que desató una serie de comentarios poco amables por parte de los fans de la colombiana. Atenta a la repercusión, la morocha volvió a postear la imagen, aunque la subió como una historia, cuya duración es de 24 horas.

Pero este no fue el único desaire de Antonela. Según consignan los medios españoles, Shakira no mantiene una buena relación con las mujeres de los jugadores del Barca. En efecto, la colombiana no pisó el campo de juego durante la celebración, algo que sí hicieron la mujer de Messi y sus amigas. La cantante permitió que sus hijos Milan y Sasha celebraran con su papá, Gerard Piqué, pero ella se quedó en el vip del estadio.

Durante la fiesta privada, la situación fue similar. Los medios locales aseguraron que la cantante casi no intaractuó con el resto de las mujeres y que se mostró distante en todo momento. Distinta fue la noche que pasaron Antonela con sus mejores amigas: Sofía Balbi (mujer de Luis Suárez), Raquel Mauri (esposa de Ivan Rakitic) y Romarey Ventura, novia de Jordi Alba.