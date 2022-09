Antonella Menem denunció a Zulemita por la herencia de Carlos Saúl: “Presentó una cuenta bancaria con 250 pesos”

Tras la muerte de Carlos Saúl Menem, en 2021, la paz que el ex presidente supo construir, se borró por completo. De un lado quedó Zulemita Menem. Del otro, los otros tres herederos: su hermano Carlos Nair, su otro hermano Máximo, hijo de Cecilia Bolocco, y su sobrina Antonella, hija de Carlitos Junior y la ex modelo Amalia Pinetta.

Ahora, quien optó por romper el silencio fue Antonella, quien disparó con todo contra Zulemita y relató: "El enfrentamiento empieza porque Zulemita no presentó lo que tenía que haber presentado en la sucesión, lo único que presentó fue una cuenta bancaria con solo $250 que tenía mi abuelo, me parece algo chistoso, no sé si decirlo así, porque cuando me enteré no lo podía creer".

Desde el fallecimiento de Menem, la herencia se convirtió en el objeto de disputa y según informan fuentes cercanas a Nair y a Antonella, “faltan millones de dólares e incontables cantidad de propiedades”. Pero, por el momento, Zulemita niega todo y explica que cuida los intereses familiares.

En ese punto, Antonella relató sobre la actual novia de Rodolfo D´onfrio: "Esto viene de hace años por lo de mi papá, que me heredó todas deudas y ella con las administradoras hizo desastres con el tema de mis bienes, porque se los trasladó todo a nombre de ella antes de que yo tuviera el apellido, el cual recién a los 16 años se me dio, en el transcurso de todo ese tiempo ella se encargó de vender, de pasar a nombre de asociaciones anónimas los bienes de mi papá y es exactamente lo mismo que está pasando con los bienes de mi abuelo".

Según lo que denunciaron los representantes legales de la hija de Junior, Zulemita habría constituido diversas sociedades anónimas los diversos bienes familiares para evitar llevar adelante la herencia con su hermano y su sobrina. En eses sentido, el abogado Walter Cormace dijo: "Lo que pasa es que cuando el acervo hereditario fue vaciado, la masa hereditaria está en sociedades anónimas, en sociedades off shore, se encuentra diversificada en diferentes lugares. Por ejemplo investigamos que hay cuatro pisos en Miami que no figuran en ningún lugar y esos cuatro pisos constan de que es parte del acervo hereditario, así podemos enumerar un sinfín de bienes".

Y amplió sobre la supuesta malversación de la herencia: “En 2021 cuando fallece Carlos Menem hubo una serie de irregularidades, de compras y traspasos de bienes que justo encuadra con el fallecimiento y hay mucho de movimiento y presencia de sociedades anónimas, entonces ahí también se construye un fraude"

En ese punto, Antonella relató: "Hasta que no me dieron el apellido a mí no me dieron absolutamente nada y en el transcurso de esos casi 13 años, ella se pasó los bienes de mi papá y es lo mismo que está haciendo ahora con lo de mi abuelo, por eso es que digo que obviamente está haciendo lo mismo porque yo lo pasé".

En otro punto, Antonella afirmó sobre su relación con Nair y Máximo: "Está todo bien, con el fallecimiento de mi abuelo se dio cuenta de que lo estaban manipulando, que era lo que yo decía todo el tiempo. Con Máximo me llevo bien, me hablo de vez en cuando".

Para finalizar, habló sobre los rumores de que había cobrado una parte de la herencia: "Primero dicen que yo recibí dos millones de dólares, después dijo tres y luego cuatro. A mí dinero no se me entregó, solo me dieron deudas y cuando se vendían los bienes embargados y endeudados, encima yo me tuve que hacer cargo de las deudas y también recibí un juicio, cuando se vendieron los bienes la plata fue a parar al banco".