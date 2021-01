Antonella Menem, la historia de la hija "oculta" de Carlitos que se quedó sin casa y carga contra Zulemita

Antonella Menem (31), la hija del fallecido Carlos Menen Jr, desde hace más de un año que carga constantemente contra su tía, Zulema, y contra el resto del clan por la negativa no sólo a cuestiones afectivas, sino también por herencias y un sinfín de problemas económicos.

Su último enojo público fue en los últimos días cuando denunció que tenía prohibida la entrada al Sanatorio Los Arcos en donde se encuentra internado el ex presidente y actual senador nacional por la provincia de La Rioja desde mediados de diciembre como consecuencia de una infección urinaria que se complicó.

"Sólo entran familiares directos, ¿y yo que soy?", se quejó después de no haber podido entrar a la clínica, donde le informaron que sólo tenía acceso la familia directa del ex presidente. En un posteo en Instagram, Antonella compartió la foto publicada en redes sociales por su tía Zulemita; en esa imagen, apenas comenzado 2021, ella sostiene la mano de su padre. Como epígrafe, la hija del ex primera mandatario escribió: "Te ganamos 2020".

Al compartir el posteo de su tía, Antonella, en referencia a su abuelo, agregó: "Ojalá pudiera estar ahí para agarrarte la mano y decirte cuánto te amo”. Luego, al final, manifestó: "Lamento que no pudiste conocer a tus bisnietos, pero quedate más que tranquilo que ellos saben cuánto te amo y lo bueno que fuiste conmigo cuando nos veíamos”.

La relación tirante entre Antonella y Zulemita no es nueva. Ella desde hace tiempo que acusa a su tía de ser el principal obstáculo para que pueda tener una relación con su abuelo. Cabe recordar que Antonella fue una hija no reconocida de Carlos Jr, por lo que tuvo que ir a la Justicia. “Me enteré a los 7 años que era hija de Carlitos. Justo falleció y no pude conocerlo. La última relación que tuve con Zulemita fue cuando me hice los análisis de ADN", contó mientras reconoció que fue Nahir Menem el único que ofició de intermediario para lograr un acercamiento entre ambas partes.

"Mi mamá [Amalía Pinetta] lo conoció a mi papá en ExpoRioja. Estuvieron varias veces juntos, aunque no eran novios. Ella quedó embarazada y lo volvió a ver cuando yo tenía 1 año y medio, pero le habían dicho que no diga nada porque mi abuelo estaba por ser presidente y eso podía jugarle en contra. Por eso mi papá se enteró recién a los 4 años que yo existía", relató la joven.

“Hace 10 años, había ido a ver a mi abuelo para que conozca a mi hijo. Cuando ella llegó, me agarró de los pelos y gritaba preguntando qué estaba haciendo ahí, si ya me habían dado todo lo que me correspondía”, afirmó en declaraciones a los medios.

La interna familiar llegó al punto tal de que Antonella acusó a Zulemita de no darle una ayuda económica o parte de la herencia que le corresponde. Incluso relató como, por problemas económicos, tuvo que abandonar la casa en donde estaba en 2019. "Estoy sin trabajo, estoy trabajando de empleada doméstica en algunas casas pero no me alcanza. Nunca le pedí nada a mi familia, siempre laburé yo desde chiquita y siempre el conflicto con ellos es que decían que yo les pedía plata, pero no es así", aseguró.

"La herencia de mi papá eran sólo deudas. Ellos nunca cumplieron conmigo, mi papá tenía una agencia, autos y departamentos y yo nunca lo reclamé. Antes de que yo tuviera el apellido, que fue cuando tuve 16, ellos vendieron todo. Ellos no quieren saber nada de mí”, remarcó.