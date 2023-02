"Aparece una conversación sucia, muy sucia": Lourdes Sánchez sobre los chats hot de Fede Bal

La danza de nombres que recorrió las redes sociales como supuestas amantes de Federico Bal parece no tener fin. Resulta que la relación entre el actor y Sofía Aldrey estalló por los cielos luego de que ella descubriera que el hijo de Carmen Barbieri le era infiel, no con una ni dos, sino con un gran número de mujeres con las que coqueteaba, seducía y concretaba encuentros románticos a través de las redes sociales.

Fue Yanina Latorre la que dio detalles de este escándalo amoroso y a partir de ahí, comenzaron a surgir los nombres de las famosas que pasaron por la cama del protagonista de Kinky Boots. La primera en ser nombrada fue Claudia Albertario, luego surgió el nombre de la bailarina Sol Báez, con la que habría mantenido una relación paralela durante dos años, y Anahí Sánchez, figura en Paraguay y poco conocida en nuestro país.

Pero esto no fue todo, ya que uno de los nombres más resonantes fue el de Estefi Berardi, no por la talla de la figura de la panelista, sino por la polémica que se armó a raíz de los encuentros que mantuvo con el actor. "Es que en un momento te agarré del pelito y tu cara de placer, Estefi... Me la quiero tatuar en el pecho", le dijo Fede a Berardi en uno de los chats que divulgó Intrusos días atrás.

Lo cierto es que la panelista sostiene que los chats en los que aparece su nombre son "falsos, armados o truchos", aclaró que ella solo mantiene una linda amistad con Bal y para evitar que las supuestas conversaciones eróticas que mantuvo con Federico sigan dando vueltas en los medios de comunicación, optó por contratar a Fernando Burlando y llevar este entretenido escándalo a la Justicia.

Pero así como hubo conversaciones verídicas y confirmadas por alguno de los protagonistas, hubo otras que fueron señaladas de "falsas". Este es el caso de los chats que tiene a Flor de la Ve, conductora de Intrusos y Lourdes Sánchez, a punto de casarse con el Chato Prada, como principales intérpretes junto a Fede Bal. Estos dos son los más polémicos, con alto contenido erótico y sexual, y quizás por eso fue que la ex bailarina de ShowMatch se rió al ser consultada al respecto. "Aparece una conversación sucia, muy sucia", dijo Lourdes en diálogo con LAM y desmintió que los chats entre ella y el hijo de Carmen sean verdaderos.

Según explicó, se enteró el viernes por la noche, mientras estaba en Corrientes, que estaban circulando estas conversaciones en las redes sociales y resaltó que a partir de ese momento se montó "un circo" de todo esto. "Con Fede, yo no tengo nada más que una linda amistad. Cuando me mandaron un mensaje con ese (supuesto) chat, dije: 'No pueden estar subiendo esto. Es un chiste. Nada me parecía real de lo que estaba viendo", dijo.

La bailarina y Fede Bal fueron compañeros de baile en el Bailando por un sueño, allá por 2019. "Están haciendo un circo. No tengo nada q ver con Fede más que una amistad re linda", agregó Lourdes y señaló que lo que más le molestó de los chats fue que surgieron pocos días después de la propuesta de matrimonio del Chato Prada: "Eso para mí molestó, porque fue una propuesta de casamiento hermosa. No te pueden ver bien".

Y sumó: "Y, bueno, metieron a tantas en estos amoríos con Fede, que me iban a meter a mí porque yo bailé con él y en una coreografía, nos dimos un beso. Yo soy del medio y mi marido (histórico productor de Marcelo Tinelli), también. En aquel momento, le pedimos permiso al Chato para darnos un beso. Y él, con sentido del show, dijo que sí, que lo hiciéramos. No hay lo que por ahí quieren que haya".

Finalmente, Lourdes se tomó unos segundos y se refirió a Sofía Aldrey, la ex novia de Fede. "No la conozco a Sofi. Cuando bailamos con Fede, él no estaba con Sofi. Además, la foto que ponen en el chat (falso) es la foto que yo tengo en Instagram ahora. Cuando bailé con él, tenía otra foto. Nosotros somos del medio y estamos recontra curtidos, por eso no nos afectó tanto. Sofía fue muy importante en la vida de Fede y cada uno reacciona según su personalidad y cómo le sale. Creo que yo no haría lo mismo, pero hay que ver qué cosas pasó Sofía, por eso no la juzgo para nada", sentenció la bailarina.