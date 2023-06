Apareció Darthés y Andrea Campbell lo destrozó: "Si hubiera ocurrido un año después, estaría preso"

La Justicia de Brasil falló a favor de Juan Darthes en la denuncia que le hizo Thelma Fardin. Este aval le dio el pie a que el actor salga del escondite que se creó en Brasil y rompa el silencio el último domingo a través de las redes sociales. "Cinco años, casi cinco años que ya pasaron…Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido", expresó Darthés en la primera parte del video.

Los dichos del actor generaron mucha polémica e indignación entre las víctimas, una de ellas Andrea Campbell que recordó ese día en el que Juan la tocó sin consentimiento. Lo primero que hizo Campbell en "A la Barbarossa" fue rememorar cuando Darthés le tocó groseramente la cola, porque, en la justificación del oriundo de Brasil, la habría confundido con su esposa María. "Yo acababa de tener a mis hijos", contó la periodista y abogada.

Y siguió: "Con cada uno yo engordé 25 kilos. Imaginame con 25 kilos más. Su mujer es muy delgadita. Yo estaba apoyada en una puerta, hablando con amigas. Éramos 5 parejas, 10 en total en una Navidad, y él viene de atrás y me metió la mano, ya no era la cola, seguía. Y dijo '¿vamos a comer?'".

"Cuando me doy vuelta, me dice 'perdoname, creí que era María'. Ella pesaba 30 kilos menos que yo. Ni que fuera ciego", agregó con indignación. "Me da mucha bronca que este tipo que venga a hablar y a decir que la condena social no existe. Para mí sí existe. Me da mucha bronca ese video, como diciendo 'acá no ha pasado nada'. Yo creo que este pibe está queriendo volver", expuso Andrea.

Al ser consultada por el reciente dictamen a favor de Darthés, Andrea, que también es abogada, señaló: "Leí la síntesis del fallo. El juez dice que los hechos libidinosos están probados. Lo que no está probado, porque hubo una contradicción entre los testigos, es la penetración". "La ley se modificó en el 2010 y esto ocurrió en el 2009. Si esto hubiera ocurrido un año después, este tipo estaba preso", afirmó.

Antes de terminar, Campbell habló de la denuncia de Thelma a Darthés. "A mí me parece un asqueroso. Y que se ubique porque acá volvemos a los mismo, a los 16 años. Volvemos al consentimiento. No se puede hablar de consentimiento a los 16, porque no es que estaba con un pibito de 18. Estaba haciendo abuso de la posición dominante y era cabeza de compañía", concluyó Campbell, apoyando a Fardin y repudiando a Darthés.

Qué dijo Darhes

El actor absuelto reapareció en las redes sociales y publicó un video en que dijo todo lo que pensaba: "Cinco años, casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabes y no me voy a quedar en eso porque cada uno tiene sus luchas".

Además, elogió el trabajo que hizo el equipo que lo defendió: "Quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y corazón", señaló. Y continuó: "Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira. El amor no se alegra de la injusticia, sino que une a la alegría de verdad. La verdad existe".