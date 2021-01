Apareció otra mujer que dice ser hija de Maradona: afirma que Diego la "reconoció" en vida

En marzo del año pasado, Matías Morla, había revelado que Diego Armando Maradona tenía tres hijos no reconocidos en Cuba. “Los va a reconocer”, aseguró en aquel entonces el abogado. Sus nombres son Joana, Lu y Javielito, hijos de dos madres distintas. Los jóvenes ya habían iniciado los trámites de filiación y solo restaba que Diego se sometiera a los estudios genéticos, algo que nunca ocurrió.

Estos tres casos se habían sumado al de Santiago Lara, el joven oriundo de La Plata e hincha precisamente de Gimnasia, y Magali Gil, la joven de 25 años que inició el juicio por filiación en abril de este año y que se vio frustradas por la muerte del Diez. Pero tras la muerte del Diez, comenzaron a aparecer supuestos nuevos herederos. La primera joven que dijo ser hija de Diego fue Eugenia Loprevittola, también de La Plata y de 25 años.

Y en las últimas horas, Luis Ventura informó sobre la aparición de otra mujer que no solo dice ser hija de Maradona, sino que sería la primogénita del ex capitán de la Selección Argentina. Se trata de Damaris Alejandra, una mujer de 37 años que se comunicó con el periodista de América TV después de haber publicado en las redes sociales su Documento Nacional de Identidad (DNI) y una foto en los brazos de Maradona de niña.

En el documento, además, la mujer luce orgullosamente el apellido Maradona y, según su testimonio, habría sido reconocida por él. “Estaríamos hablando de la primera hija reconocida por Maradona que, teóricamente, es la de la imagen en la que está con Diego en el año 1986 o 1987, cuando él jugaba en el Napoli”, conto Ventura en Informados de todo y reveló que no tendría intención de participar de la herencia del astro.

En el mensaje que le envió a la periodista, la mujer explicó: “Soy Damaris Alejandra Maradona. Cerré mi cuenta en Instagram porque no quiero que me conozca nadie más. Cometí un error en hacerme una cuenta con mi nombre en honor a mi padre. No quiero herencia material de mi padre. El llevar su sangre, su apellido y los hermosos momentos que pasamos juntos es la herencia más preciosa que se puede tener”.

Y agregó: “Soy pobre, humilde como mi padre cuando era joven. Pero pagué para que no se me encontrara. Y por el carné de conducir jamás (lo van a poder encontrar) porque no tengo auto, nunca lo tuve. Solo quise que supiera la verdad sobre mí. Soy hija reconocida por Diego Armando Maradona, amo a mi padre y toda mi vida lo amaré. Ahora déjenme en paz. No intenten buscarme porque jamás me encontrarán".

En su descargo, sostuvo que se enojó cuando quiso "cuidar" de Diego y aclaró: "Hubo quienes -ustedes los conocen- no me dejaron que lo hiciera. Me alejaron de mi papá cuando él estaba mal. Yo no quiero la herencia material de mi papá ni saber nada de mis medios hermanos. Y, por favor, publique esto como publicaron lo de mi cuenta, que cerré para evitar el circo mediático. Odio a los periodistas como mi padre".

Al final, volvió a remarcar que no le importa la herencia de Maradona y concluyó: "Por mí que se lo quede todo la (Claudia) Villafañe, sus hijas y los demás medios hermanos que supuestamente tengo. Insisto que esto se publique cuanto antes”. También existiría otro supuesto hijo cubano de Maradona, de nombre Harold, el cual no inició ninguna demanda aún y poco se sabe de él. Según detalló Morla, a este último lo conoció a través de Javielito.

De esta manera, el número de herederos de Diego podría aumentar con la aparición de Eugenia. A los reconocidos por el Diez, Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando, se podrían sumar Joana, Lu, Javielito, Harold, Santiago Lara, Magali Gil y Eugenia Loprevittola ¿Seguirán apareciendo más hijos extramatrimoniales del ex capitán de la Selección Argentina?