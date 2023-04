"Aprendí que la amistad es más larga que el amor": el descargo de Shakira, tras las críticas de Piqué

Luego de la polémica que instaló Gerad Piqué en sus declaraciones sobre su ex y las agresiones por elevación que hizo contra los latinoamericanos, Shakira aprovechó la situación para contarle a sus fans que deja la ciudad española de Barcelona y parte rumbo a nuevos destinos con sus hijos y su padres.

La colombiana lo informó a través de su Instagram, donde posteó una imagen de una vista aérea de la ciudad catalana y dejó un mensaje cariñoso para quienes sí la apoyaron durante su estadía allí, donde crió a sus hijos. "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad", comenzó la publicación de Shakira.

"Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor", continuó la cantante, en clara referencia a la decepción que le generó el desamor de su ex. "Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer", agregó.

"Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad", expresó más adelante, haciendo hincapié en la cuestión nacional que dejó en evidencia el defensor cuando criticó a Latinoamérica. "Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!", concluyó Shakira.

La despedida enseguida se llenó de comentarios esperanzadores que saludaron con afecto a la estrella musical y que la trataron con mucho respeto. Además, también aprovecharon a cuestionar las palabras que su ex brindó en el stream con el periodista Gerard Romero.

"Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que ocurrió el año pasado. Mi ex pareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades ¡miles!", aseguró Piqué durante esa entrevista en Youtube.

"No me importa nada, porque no los conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida, qué importancia les tienes que dar, es cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots y, mentalmente, esto es muy sano porque si le das importancia a cada comentario o que si pasa un roce con alguien y de repente te empiezan a criticar, si das importancia a esto, estás muerto", argumentó el ex Barcelona FC. La respuesta de su ex no tardó en llegar, y fue por Twitter. Allí Shakira escribió una sola oración, a la cual acompañó de las 29 banderas de la región: "Orgullosa de ser latinoamericana".

La reflexión de la colombiana expuso las nociones xenófobas que salieron de la boca del padre de sus hijos. Son conclusiones apresuradas que tomó en el medio del todavía auge que existe alrededor del tema que hizo con el músico argentino Bizarrap que llegó a todo el mundo y que rompió miles de récords. Ahora deberá tener cuidado para que no se sal-pique.