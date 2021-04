Apuntan (de nuevo) contra la "China" Suárez por "copiar" una colección completa de ropa

Mientras atraviesa sus días completamente aislada luego de haber dado positivo de COVID-19, Eugenia Suárez compartió a través de las redes sociales un adelanto de lo que será su nueva línea de ropa deportiva. Sin embargo, la actriz afronta una grave acusación por robo por haber plagiado la colección completa de la línea deportiva Port de Bras, una marca venezolana que se vende en Saks Fifth Avenue, en Nueva York, y también en Madrid.

Fue Andy Faerman, comunicadora que se especializa en moda, la que, sin dudarlo, arremetió contra la ex Casi Ángeles mientras lucía su nueva colección de indumentaria deportiva. "Esto es una vergüenza, esta colección es una copia literal de la marca latinoamericana Portdebras. Portdebras es una diseñadora talentosa venezolana que se viene rompiendo trabajando para estar donde está hoy. Un papelón la copia literal", expresó.

Los diseños de la China Suárez.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Si bien los colores son distintos, el diseño de La China es idéntico al de la reconocida marca internacional. "No voy a ser la policía de la copia, yo sé que hasta Zara copia. Y que todo se parece con todo. Pero cuando veo estas cosas, cuando agarran una marca con un ADN, un producto tan único, y lo plagian, me parece patético. ¿Te gusta el talento de otros? Contratalo, pagale", agregó Faerman, visiblemente indignada.

La China fue acusada de plagio.

Pero a pesar de su furiosa crítica, la especialista decidió quitarle dramatismo al final de su descargo para que los seguidores de la actriz no se desquiten con ella. "No me importa quién está plagiando, sea famoso o no. No es personal, no me interesa la vida de nadie de la farándula. Solo que me calenté. Están tan desprotegidas las marcas ante estas cosas que solo tenemos estos espacios en las redes sociales para darles nuestro apoyo", cerró a través de Instagram.

Faerman cargó contra la actriz.

A raíz de la perdida de su olfato, La China decidió someterse a un testeo que terminó confirmando que contrajo coronavirus. Mientras estaba haciendo unas fotos de su marca deportiva, se dio cuenta que no tenía olfato. Hasta el momento no manifestó fiebre o síntomas de gravedad, razón por la cual se aisló, avisó instantáneamente al colegio de su nena, Rufina, y a todas las personas que habían estado con ella en las últimas 24 horas.

Lo peor de la situación es que la "China" se encuentra sola en su casa con los pequeños, dado a que Benjamín Vicuña viajó hace un tiempo a Chile para resolver unos temas laborales que tiene en el país donde nació y actualmente se encuentra varado por el cierre de fronteras. El actor viajó a cumplir con compromisos, pero se entristeció muchísimo al enterarse de que su mujer dio positivo de Covid-19, y que no está a su lado para ayudarla.

Según contó La China en su cuenta de Instagram, sufrió mucho dolor de cabeza, contractura, decaimiento y que, además, se sintió por momentos agitada. "La cabeza no para y puede jugarte una mala pasada. Un abrazo a todxs lxs que lo están pasando mal o tienen algún familiar convaleciente. Creo que ya pasó lo peor, buen día”, había contado días atrás.