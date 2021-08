"Aquí lo tengo todo": las veces que Messi dijo que no quería irse de Barcelona y las críticas que recibió

Lionel Messi se radicó en España cuando tenía 13 años, después de haber sido elegido por el club Barcelona para empezar a entrenar y prepararse para su futuro como deportista profesional.

De hecho, Lio pasó más años de su vida en la ciudad de Barcelona que en Rosario, donde nació, y en más de una oportunidad aseguró públicamente que no pensaba irse del país.

"No me costó vivir en Barcelona. El hecho de venir no me costó tanto. Mis hermanos eran mayores y tenían su vida en Argentina para volver. Mi hermana se volvió con mi madre porque no se adaptaba. Me quedé solo con mi padre y me dijo ¿qué hacemos? ¿Volvemos? No, yo me quiero quedar; estoy convencido le dije. Veía que la posibilidad era real”, contó el deportista hace algunos años, cuando le preguntaron por su llegada a Europa.

Sobre su retiro, dijo en aquel entonces que no pensaba en ese momento, y que tampoco tenía claro a dónde pensaba irse a vivir con su familia.

“No sé dónde viviremos, dónde vamos a estar. O aquí en Barcelona o en Rosario aunque ya se empieza a pensar porque me gustaría vivir todo lo que hoy no puedo hacer por la profesión y el día a día. Miro el día de mañana, poder volver a Rosario y disfrutar como no lo pude hacer de pequeño, que me vine para aquí. Y me preocupa que te maten por un reloj. No poder salir a caminar, porque te pueden robar y mucho más”, confesó.

A Messi y a su mujer, Antonela Roccuzzo, se los criticó mucho siempre por no volver a la Argentina. Si bien se casaron en Rosario, y cada vez que pueden regresan al país para visitar a su familia, lo cierto es que la pareja no piensa en radicarse acá junto a sus hijos.

De hecho, el propio Lionel dijo en varias oportunidades que sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, tienen su vida en Cataluña, y que no les gusta para nada la idea de irse.

"Aquí lo tengo todo. Llevo 13 años aquí, es toda mi vida, en el mejor equipo del mundo. La ciudad, si no es la mejor, es una de las mejores del mundo. Mis hijos han nacido en Cataluña, no tengo ninguna necesidad de irme a otro lado", confesó en 2018 en una entrevista que dio para América TV.

"De momento, me veo hasta que termine mi contrato. Luego ya hablaré con el club y ya descubriré qué hacer. Mi idea es quedarme aquí en Barcelona. Los nenes tienen sus amigos, su colegio. Pensamos más en eso que en otra cosa. El cambio para ellos puede ser difícil y grande. Aquí estamos fenomenal", sostuvo en 2018.

Luego, cuando surgió la posibilidad de abandonar el Barsa en 2020, Messi también aseguró a la prensa que algún día le gustaría vivir en Estados Unidos, y probar suerte allí.

"Siempre tuve la ilusión de vivir en Estados Unidos, de sentir esa experiencia. Hoy por hoy estoy centrado en estos seis meses que me quedan en Barcelona para luchar por lo que se pueda y no pensar en cómo terminará el año, porque no sería bueno que anticipara lo que voy a hacer", comentó en diciembre del año pasado.

Lo cierto es que si bien el deportista deseaba quedarse en España, sobre todo por su familia, finalmente tomó la decisión de irse a Francia, donde en las próximas horas se confirmará oficialmente su incorporación al París Saint Germain.