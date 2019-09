Araceli González contó lo que tanto la enfrenta a Adrián Suar: “Desde mi divorcio jamás conseguí la división de bienes"

Aunque Adrián Suar y Araceli González se divorciaron en el 2004, en los últimos días, y luego de muchas falsas promesas, la actriz decidió abrir su corazón para contar públicamente que con su ex nunca pudo llegar a un acuerdo sobre la división de bienes. "Desde mi divorcio jamás conseguí la división de bienes. Pero hasta aquí llegué”, sostuvo.

Según contó la artista, hace pocos días reunió a toda su familia para contarles una verdad que había callado durante mucho tiempo. A pesar de que siempre se mostró fuerte, con algunos episodios donde la bronca la alteraba o desestabilizaba, lo cierto es que vivió sin animarse a expresas en voz alta su sufrimiento.

"Desde mi divorcio jamás conseguí la división de bienes. He firmado papeles que me mostraban, hubo ‘arreglos’ nunca arreglados y postergaciones sostenidas. He sido paciente con las tantas vueltas que se dieron alrededor de este asunto. Pero hasta aquí llegué", les dijo a sus allegados, en una reunión que se generó de manera sorpresiva.

En diálogo con la revista Gente, González aseguró que toda su vida dijo que lo mejor para protegerse, era denunciar, pero que sin embargo hasta ahora, con su problema con Suar, ella se había mostrado cobarde al no actuar ni resolver las cosas.

"Si me quedo en casa haciéndome la pelotuda y mostrándoles a todos que la vida es embellecerse, no estaría comunicándoles quién soy en realidad. Esta que ven aquí es una guerrera dispuesta a salir por su dignidad, y por ende la de todos”, declaró.

Además, adelantó que luego de la reunión con su familia, decidió darle inicio "a una lucha definitiva" por lo que finalmente le corresponde, por lo que dio a entender que volverá a enfrentarse con el dueño de la productora Pol-Ka.

"La lucha de las mujeres todavía continúa, y será constante. No bajemos los brazos, no confundamos sensibilidad con debilidad. Que no crean que porque una parece estar ‘en otra’ se resigna a la línea del machismo y el destrato. Todas padecemos lo mismo", afirmó, y dijo que por ser una persona pública, tiene la obligación de hacer escuchar su voz.

Esta no es la primera vez que la actriz sale a hablar en contra de Suar, debido a que en el 2017 confesó en Intrusos que durante el 2006 y 2007 ellos intentaron volver tras separarse, aunque ella se enteró de que el cómico estaba también con Griselda Siciliani, por lo que decidió dar por terminado el vínculo.

Además, en una ola de confesiones que tuvo unos meses antes, ella también dijo que Adrián Suar priorizó a su trabajo y no a su familia, y que por eso la relación se volvió muy dura. "El amor que nos tuvimos fu tremendo. Tremendo por lo bueno, pero también tremendo por lo malo. Tan tremendo que casi me mata. pero fue tremendo para todos, porque Adrián tuvo momento de mucho crecimiento, lo que hizo que se desconecte de la familia", aseguró.