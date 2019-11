Araceli González, muy dura con Adrian Suar: "No me acompañó en la crianza de nuestro hijo"

El conflicto mediático y judicial entre Araceli González y Adrián Suar sigue sumando capítulos. Recuperada de la grave infección urinaria que padeció y la llevó a estar internada por algunos días, la actriz decidió responderle al fundador de Pol-Ka luego de que éste emitiera un comunicado y mostrara documentos firmados sobre la división de bienes en el divorcio de ambos en 2005. "No me acompañó en la crianza de nuestro hijo", aseguró.

En diálogo con Intrusos, Araceli remarcó que decidió hacer pública esta disputa luego de que Griselda Siciliani, ex pareja de Suar, sugiriera que Fabián Mazzei no trabajaba para Polka porque no le servía a Suar. “Nunca dije nada en toda mi vida. La primera vez que salí a hablar fue cuando tocaron a Fabián (Mazzei)”, remarcó la actriz en una conversación telefónica.

Y sumó: "Todo es más simple de lo que parece. Durante todos estos años mi prioridad siempre fue mi hijo (Toto), que está en el medio. Estuvo en el medio hace muchos años en situaciones mucho más íntimas que quizás no salían a la luz. Tratábamos de abordarlo para que crezca y se forme bien. Son cosas que se fueron padeciendo dentro de la intimidad...”.

Según Araceli, este conflicto judicial se generó hace años y detalló que, incluso, existía un acuerdo de confidencialidad que les impedía hablar del tema. “El acuerdo dice que cuando él decida vender me paga. Yo quería terminar con esto porque es terminar con mis historia. Hace 20 años que estoy con abogados y mediaciones, tratando de llegar a un acuerdo”, explicó.

Suar miente

Y agregó: “Hubo tres audiencias, él no se presentó a una, y en la última me dijo ‘Cuando un juez me diga que te tengo que pagar, te pago’, Suar miente diciendo que no existe una deuda porque sí existe. Si esto se hubiese resuelto bajo una mediación entre personas adultas, que realmente queremos a nuestros hijos, no estábamos en esta situación, que no me gusta”.

Con respecto alos documentos que presentó como defensa Suar, en los que aparece la firma de la actiz, Araceli explicó: “¿Viste cuando vos firmás algo y no ves qué está firmado, porque no sabés el valor... Una confía, firma, una no se quiere meter ni reclamar.. Las mujeres nos priorizamos para cuidar a nuestros hijos”, dijo, aclarando que “hay cosas” por las que ya no puede reclamar.

Al mismo tiempo, la mujer de Fabián Mazzei dio detalles de la disputa y remarcó que el momento más difícil se vivió en 2017, cuando se vendió el edificio de Colegiales (sobre la calle Jorge Newbery) de la productora. En ese sentido, sostuvo que su reclamo es la venta del 5% de las acciones que Suar tiene de su productora Polka. “No sé hoy cuánto está el punto”, dijo.

Reclamo justo

"Yo reclamo lo que me corresponde y confío que la ley me asista. Todo lo que no se puede arreglar de manera armoniosa siempre es violento, porque infinidades de veces intenté hablar con su entorno, con gente que lo quiere mucho, con sus abogados, con sus socios. Les pedía por favor que tratemos de cerrar esto para que cada uno siguiera con su vida", señaló Araceli.

Al final, explicó que “el juzgado le está dando un plazo de tiempo para que él lo pague” y al ser consultada por si “Suar era un buen padre”, la actriz sentenció: “Eso lo tiene que responder Toto. Si me preguntás si me acompañó, te digo que no, para nada. Yo seguro que para él (Suar) también en algunas oportunidades debo haber sido un monstruo”.