Araceli González recargada con Adrián Suar: la trama secreta detrás de la millonaria disputa por PolKa

Araceli González volvió a hablar sobre la disputa judicial que tiene con su ex marido, Adrián Suar, por el estatuto societario y los dividendos de Pol-Ka, la productora que él dirige y que ella ayudó a financiar en sus inicios. “Yo soy accionista de Pol-ka, pero en realidad no cobro nada. Cobraría en el caso de que se venda. ¿Pero si me muero antes?”, afirmó Araceli en el living de Susana Giménez, en donde además remarcó que es la poseedora del 5% de las acciones.

“La realidad es que durante la primera etapa no le di quizás tanta importancia a los bienes. Lo que hice fue dedicarme a mis hijos y reconstruir mi vida. Y después de un tiempo sí sentí una necesidad de cerrar esta etapa”, agregó al ser consultada por la conductora por los motivos sobre los cuales inició ahora las acciones legales.

¿Qué pasó entre ellos?

La modelo se divorció formalmente de Suar en 2005 y desde entonces ambos rehicieron su vida. En esa división de bienes, Araceli se quedó con el 5% de la productora Pol-Ka, que ambos financiaron en sus primeros años de matrimonio. Poco después, Suar recibió una suculenta oferta de El Trece para quedarse con el 70% del paquete accionario.

El total, según pudo saber este medio, la cifra se calculó en ocho millones y medio de dólares de los cuáles González no recibió ni un centavo, según pudo saber BigBang. Como todavía el hijo de ambos, Tomás "Toto" Kirzner, no había cumplido la mayoría de edad y seguía recibiendo la manutención por parte de su padre la modelo y actriz no veía con buenos ojos generar una disputa judicial.

"Ara se quedó callada durante muchos años, tal como ella explicó en la nota. No lo hizo para cuidarlo a Suar, lo hizo para resguardarlo a Toto, que por entonces era menor de edad", señalan desde el entorno de la actriz. En efecto, no resulta extraño que la avanzada judicial llegara sólo un mes después de que el único hijo de la pareja cumplió 21 años.

Cuando ese escenario cambió, también lo hizo la postura de González. Lo que ella puntualmente reclama es que se sincere si le correspondía dinero por la venta del paquete accionario de ese entonces o si, ya que no recibió dinero alguno en ese momento, su 5% se mantiene en el total, por lo representaría el 16% de lo que no tiene el Grupo Clarín.

"No es lo mismo tener el cinco por ciento del 100 de la productora, que tener el cinco del 30 por ciento que quedó en manos de su ex marido. Ese es el 'acuerdo' que no se cumple", advierten. Y es que, aunque Araceli es dueña de su porcentaje accionario, considera que la venta al Grupo Clarín podría haber afectado el valor total de sus acciones.

Para que se entienda. Al momento en el que Suar vendió el 70 por ciento de las acciones a Clarín, el paquete de Araceli tenía una valuación porcentual de 425 mil dólares. Esa cifra, si se reduce al 30 por ciento actual en manos del gerente de programación, se reduce a 127.500 dólares.

Además busca tener disposición sobre ese porcentaje para no sólo cobrar regalías de Pol-ka sino también poder decir vender esas acciones si lo desease.