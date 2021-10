Araceli rompió el silencio y reveló cómo acompañó a "Toto" tras revelar que sufrió abusos sexuales

Pasó casi un mes desde que Tomás "Toto" Kirzner reveló en su paso por el ciclo Podemos Hablar que sufrió dos abusos sexuales cuando era chico. Araceli González se abocó a acompañarlo y ahora revela cómo fue el proceso interno familiar, al tiempo que les pide a las madres que apoyen a sus hijos varones.

"Lo acompañé como mamá, absolutamente como mamá; lo veníamos acompañando hace tres años y medio haciendo un trabajo arduo de amorosidad, de contención, de apoyo y principalmente de construcción. Yo también fui una persona que a los cinco años fui abusada, entonces yo también soy un ejemplo para él; de que en la vida con esas marcas podemos sobrevivir y caminar", reveló la actriz y empresaria en diálogo con el portal Teleshow.

Araceli hizo hincapié en el proceso de deconstrucción que muchos hombres todavía tienen pendiente, en especial aquellos que fueron víctimas de abusos y que por la estructura del sistema patriarcal no se animan a verbalizarlo.

"Todo lo que hizo fue dar con mucha valentía una lección de que no sólo a las mujeres les pasa, que también les pasa a los hombres siendo niños y con mucha valentía enseñó que hay que denunciar y las denuncias tienen que ser cuidadosas. Poder decir eso, porque no es fácil y más en un hombre en esta sociedad que sigue siendo muy machista, sienten que al hombre no le puede pasar".

La actriz aseguró además que luego del programa comenzó a recibir muchos mensajes de hombres, mujeres y mamás contándole sus historias: "He recibido un montón de mensajes, de hombres adultos y adolescentes también. Mamás y mujeres que fueron abusadas verbalmente, psicológicamente o sexualmente. El abuso psicológico no tiene marca y es más difícil de ver".

En la entrevista, Araceli le envió un mensaje puntual a las madres y padres que atraviesan situaciones como la suya: "Mamás, apoyemos a nuestros hijos varones; no sólo las mujeres somos abusadas, los hombres también y sufren muchísimo. En esta sociedad machista tienen mucho miedo de decir que les pasó eso, porque creen que dejan de ser varones. Estén atentas. Yo soy mamá pato, mamá gallina; nos puede pasar a todas, no importa el lugar socioeconómico donde vivas, no importa nada. Mamá, cumplí tu rol como corresponde; papá también. Papá, sos la ley".