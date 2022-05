Arana le respondió a Gaetani: negó haberle dicho “falopera” y dijo que las acusaciones son falsas

No era ningún secreto que Romina Gaetani mantenía una muy tensa relación con Facundo Arana y que la obligó a abandonar Noche & día, la tira que protagonizó junto a él por canal Trece en el año 2014. Pero durante su última visita a LAM, la actriz fue lapidaria con su ex colega y denunció que fue víctima de situaciones de violencia y fuertes agresiones verbales por parte del conocido actor.

Según relató Gaetani, cuando estaba con su banda La Rayada le envió un mensaje a Arana con el videoclip de una de sus canciones y -siempre según la versión de la actriz-, él le respondió haciendo hincapié en la palabra “falopa” que mencionaba el tema. Incluso, Arana hizo un posteo en redes sociales relacionado a esa cuestión. "Tuve situaciones no gratas con él dentro de la novela; me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela, que no estuvo buena", contó.

Para graficar su denuncia de violencia en el marco laboral, Romina señaló que le habría dicho “si fueras hombre te cagaría a trompadas”, contó que cuando se reencontraron en Marcos Paz "fue más violento” y aseguró: “Nos estaban sacando fotos en la fiesta de Paparazi y al oído me dice: ‘Tanto quilombo por ser una puta falopera’. Él tuvo actitudes violentas conmigo dentro de la novela”.

De acuerdo con la actriz, "hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan y golpes en la mesa". "Hay testigos que han visto esto en el motorhome. Eran por cosas relacionadas al trabajo y tenía arranques que no estaban buenos. En ese momento, me acerqué con la copita de champagne y le dije a Facundo 'ni una cosa ni la otra, amor'; y le choqué la copa. Ni pu…, ni falopera; y si lo fuera, es mi problema", concluyó.

Lo cierto es que la respuesta de Arana tardó, pero al fin llegó. Si bien no se pronunció públicamente, el actor se comunicó con la panelista Luli Fernández, a quien sostuvo que se "sorprendió" al escuchar la denuncia de su ex compañera. Además afirmó que "no tiene registros" de haberle dicho " puta y falopera" y aclaró que como se trata de "un tema muy serio", desde ahora las novedades las dará a conocer a través de sus abogados o un comunicado de prensa.

Con el tema recorriendo las redes sociales, Luli reveló todo lo que le dijo Arana: "Yo no importo, pero sí me importan mucho mis hijos y mi mujer. Ellos ya son grandes, ven todo y quiero preservarlos de esto. Es muy importante en la época en que se visibiliza todo lo que pasa, y así debe ser, que las cosas se tomen con seriedad y sean claras".

Además, la panelista hizo hincapié en los insultos que Romina acusó a Facundo de haberle dicho: "Nunca tuvo registro de haber dicho la frase a la que hace alusión Romina, pero que independientemente de las palabras que escuchó, porque vio su nota y sabe lo que dijo, esto para él es un tema muy serio que no quiere banalizar. Está siendo muy cauto con qué pasos va a seguir".

Finalmente, Luli contó que "las novedades que pueda llegar a haber por este tema desde su voz nos las vamos a enterar por abogados". "Probablemente por un comunicado escrito", sentenció