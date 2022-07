Arana rompió el silencio y habló del operativo reconciliación con Gaetani: "Nos pusimos de acuerdo"

A mediados de mayo se desató un fuerte escándalo entre Romina Gaetani y Facundo Arana, después de que la actriz lo acusara públicamente de haberla maltratado en más de una oportunidad. De hecho, la artista dijo que no volvería a trabajar con él y contó algunas situaciones muy incómodas que vivió cuando compartieron proyectos juntos.

“Tuve situaciones no gratas con él dentro de la novela; me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela, que no estuvo buena. Nos estaban sacando fotos en la fiesta de Paparazi y al oído me dice: ‘Tanto quilombo por ser una puta falopera’. Él tuvo actitudes violentas conmigo dentro de la novela”, reveló Gaetani.

De invitada en el programa Lam, la actriz salió con estas revelaciones, pero en lugar de contestarle públicamente, Arana solo envió una historia de Instagram en la que aclaró que el tema lo iba a seguir su abogado. Y así fue. Pocos días después, ambos se encontraron acompañados de sus abogados y, según dijeron, luego de hablar de lo que pasó años atrás, llegaron a un acuerdo y se amigaron.

Para dejar retratado el pacto, los letrados de ambos enviaron a los medios unas fotos de los dos actores charlando amablemente, y junto a un escrito, confirmaron que la pelea ya era historia.

Después de varias semanas de aquel hecho, ahora quien habló de ese encuentro fue Arana. "Por ser un tema tan sensible, lo dejamos en manos de abogados. Nosotros encontramos, resolvimos nuestras diferencias. No eran tantas como yo suponía que podían ser. Nos pusimos de acuerdo. Nos miramos, nos abrazamos y nos fuimos cada uno a su casa", aclaró.

En diálogo también con Lam, el artista dijo que no recuerda algunas situaciones que Romina dice que pasaron, pero que no puede salir a desmentirla porque confía en ella, y saber que por algo lo dice. "Con ella tenemos confianza y nos hemos dicho algunas cosas. Hago silencio respetuoso", sostuvo.

También comentó que el encuentro se dio en términos muy amenos, y que le dio mucha paz poder resolver todo. "Nos pusimos de acuerdo. Tanto ella como yo vivimos la profesión con mucho respeto. Me sorprendió todo. Pero ya está todo aclarado. La conversación que tuvimos con Romi fue espectacular", cerró.