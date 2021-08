"Araña" vs. "controladora": revelan más detalles de la interna entre Fandiño y Chantal Abad

Después de varias semanas de chismeríos de pasillo y palitos internos, la mala relación que mantienen Soledad Fandiño y Chantal Abad ya trascendió los pasillos de América. Y es que la conductora de Es por ahí, al parecer, ya no tolera a la cocinera del ciclo; un sentimiento que sería recíproco y ya se nota un poco al aire.

"No se están llevando para nada bien y está todo mal entre ellas. Lo disimulan al aire porque hay que ser diplomáticos y agradables", aseguró el periodista Fernando Piaggio en el ciclo El run run del espectáculo, al tiempo que advirtió que el equipo del programa apoda "la araña" a Chantal. Obvio, a espaldas de la cocinera.

Quien sumó información sobre la interna fue Pilar Smith en su ciclo de CNN radio. "Súper confirmada y chequeada con las mejores fuentes del canal", aseguró, al momento de hablar del enfrentamiento entre Fandiño y Abad. "Se pudrió todo entre Soledad Fandiño y la cocinera Chantal. No hay onda para nada. Sobre todo el día lunes (de la semana pasada) en el que Soledad Fandiño se puso a cocinar y Chantal no pudo disimular la bronca. Muchísima bronca. No tienen onda", profundizó.

La mala relación tiene sus orígenes. En defensa de Chantal, quienes escucharon "la otra campana", sostienen que los productores del ciclo le indican cómo tiene que vestirse o peinarse para no "opacar" o competir con la conductora. "Lo cierto es que no hay onda, por más que salgan a desmentirme o a decir que no es así, lo tengo re contra chequeado", sumó la periodista.

Como era de esperarse, Chantal salió rápido a despejar los rumores, aunque Fandiño se llamó a silencio. "Me parece que hay gente que tiene ganas de buscar donde no hay. Sole es una divina, no la conocía; la conocí acá. Nunca fue mi estilo meterme en líos, tener problemas con alguien", esquivó en diálogo con la revista Paparazzi.

Pero, cuando le preguntaron por el despectivo apodo de "araña" que sus compañeros le habrían puesto a sus espaldas, la cocinera la picanteó: "¿Viste? ¿Por qué será? ¿Será porque tengo culo grande? Me enteré, me lo dijeron; al toque le escribí a Sole y le puse: 'Che, ¿qué onda con esto?'. Nos reímos, nos pareció divertido".