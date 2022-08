¡Arde América! La producción de Laje le filtró un chat al aire: "Este canal ya está hundido"

El canal América atraviesa por estas horas momentos de muchísima preocupación, desidia, furia y, como si esto fuera poco, maltrato. Si bien la inesperada renuncia de Viviana Canosa tras la censura que recibió de parte de las autoridades del canal, que no le permitieron difundir un escrache a Sergio Massa, desencadenó un gran número de contratiempos y dolores de cabeza, los problemas dentro de la señal están lejos de desaparecer.

Resulta que en medio de todo este conflicto, los socios del Grupo volvieron a apuntar contra Daniel Vila por su defensa a Antonio Laje. ¿Qué fue lo que sucedió? Después de las masivas denuncia por acoso sexual, maltrato y hostigamiento laboral en contra del conductor del noticiero de la mañana del canal, el INADI emitió un dictamen en el que no sólo certificó la violencia de Laje, sino que además cuestionó la reacción del Canal.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De acuerdo al organismo, el canal tuvo una "actitud reaccionaria, anacrónica e ineficaz" ante estas situaciones de violencia y maltrato de parte del histórico conductor. Pero al parecer, si siquiera los productores del piloto ya toleran sus malas actitudes y decidieron exhibirlo públicamente en vivo durante el noticiero Buenos Días América, ciclo que conduce el propio Laje durante las mañanas de la señal.

Mientras que en el noticiero estaban dando a conocer lo ocurrido con César Maximiliano Cruz -el efectivo de la policía bonaerense que murió este lunes electrocutado en las vías del tren Sarmiento, en un paso a nivel ubicado a pocos metros del boliche Pinar de Rocha, de la localidad de Villa Sarmiento, donde se cree que se inició una pelea que involucró a la víctima-, la producción mostró en vivo un polémico chat del conductor.

La secuencia duró lo que un parpadeo, tan solo un puñado de segundos, pero este breve lapso de tiempo fue suficientes para exponer los malos tratos del conductor que, a su vez y a pesar del reiterado apoyo que recibió en este último tiempo, se animó a afirmar en ese intercambio de mensajes que tuvo por la aplicación de mensajería WhatsApp que “este canal ya está hundido” en relación a los últimos escándalos que afectaron notablemente la credibilidad de la señal.

Para muchos, se trató de tan solo un "accidente", pero casualmente Laje se había quejado en vivo de algunas indicaciones de la producción. "Y sí, lo va a liquidar. No sé qué programa estarán....Igual este canal ya está hundido. Si vos no sabés explicarte adonde ir, no me grites....a gritar, nunca más", fue la frase que escribió el propio conductor de América y que se llegó a leer durante algunos segundos esta mañana por la pantalla chica.

En noviembre de 2021, tras la renuncia de María Belén Ludueña, quien se quebró al aire, cuando se despedía del noticiero Buenos Días América, las denuncias contra Antonio Laje se multiplicaron rápidamente. La escalada fue tan dura que terminó con la salida de Liliana Parodi, que era gerente de contenidos del canal de Palermo. El conductor fue acusado por muchas ex compañeras de “maltrato laboral”, “violencia” y también por “acoso sexual”.

Las primeras ex panelistas de América que hablaron públicamente de sus experiencias con Laje fueron Fiorella Vitelli, Mai Pistiner y Eugenia Morea. Ellas lo acusaron públicamente por “maltratos”. Morea incluso contó que el conductor la acoso sexualmente y denunció: "Si no te acostás con él, te echa". También lo denunció la periodista Sandra Igelka, ex periodista de la emisora, lo acusó de hacerla “vivir un infierno”.

Otra ex panelista que habló sobre Laje fue Sofía Macaggi que en una entrevista dijo: “Pasaron situaciones que no comparto y que me fueron incómodas. Yo soy súper exigente, me gusta crecer y mejorar pero hay formas y formas. No comparto maneras de trabajar. No me sorprende para nada. Me parece importante que hayan situaciones que no se naturalicen más y que eso esta bueno como sociedad, de que empecemos a cambiar y a manejarnos de otra manera. No he hablado con ninguna de las denunciantes y me he reservado mis vivencias pero no volvería a trabajar en ese programa".

Durante los últimos años, el panel de especialistas que acompañan a Laje cambió en poco tiempo. A la renuncia de Macaggi, se le sumaron los casos de Soledad Larghi, Julieta Navarro, Carolina Losada y Mina Bonino, quienes dejaron su espacio laboral de manera intempestiva. A ellas se suman algunos hombres que formaron parte del panel y se fueron en silencio del noticiero. Desde que las denuncias se fueron sumando de manera mediática, la agrupación Periodistas Argentinas comenzó a trabajar para relevar los casos de maltrato y violencia que habría cometido Laje. Para ello, presentó el denominado “Informe América” antes cinco organismos del Estado.

En el documento se detallan los casos y esperan tener respuestas. A través de un comunicado, desde Periodistas Argentinas habían exigido respuestas antes de la vuelta del conductor, que se encontraba en aquel momento en unas oportunas vacaciones desde fines de diciembre, a su programa. En el Informe América, Periodistas Argentinas denunció “el método cruel de producción de noticias que sostiene el multimedio Grupo América”. El documento fue presentado en diciembre y detallaron que "Periodistas Argentinas intervino en por lo menos tres oportunidades en casos de violencia laboral de parte de esta empresa entre 2019 y la actualidad".