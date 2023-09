Arde el clan Montaner: el gesto de Marlene y ¿la chicana contra Stefi? por no mantener "en pie" a la familia

En el mundo latinoamericano del espectáculo hay una familia que es prácticamente un clan hermético que no deja que se filtre nada de su intimidad ni a la prensa ni a los fanáticos. Se trata de los Montaner que fundaron Ricardo junto a su esposa Marlene, y sus tres hijos Mau, Ricky y Evaluna, a quienes se sumaron sus respectivas parejas: Sara Escobar, Stefi Roitman y el cantante Camilo.

Lo cierto es que dentro de ese núcleo, los rumores aseguran que no se mueve una hoja del árbol sin que la matriarca del hogar, Marlene, lo sepa. Y son los mismos que afirman que es la persona que aprueba y desaprueba muchas de las actitudes que se hacen públicas y que no generan agrado en ella y su marido. La paradoja que llama la atención es que la familia tiene un reality como Los Montaner en pie en Disney +, un show donde se expone una cuidada versión de la vida de la familia.

Es por este nivel de mediatización que consiguió la familia que una publicación que subió Marlene a sus historias de Instagram llamó la atención a su más de 1.200.000 seguidores. Allí, la señora publicó, en un fondo negro, una frase bíblica en letras blancas. "´Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie'. Marcos 3:25", escribió. Inclusive, la cita está remarcada y circulada con una aclaración propia: "Pilas con esto".

La filtración conmovió a la opinión pública que sabe que es muy difícil que ese nivel de exposición salga de la boca de ella, por lo que en un principio hubo quienes supusieron que era un error o una interpretación forzada y sacada de contexto de lo que sucedió, pero tras no haber sido borrada ni omitida, quedó claro que el mensaje fue clarísimo y voluntario por parte de ella.

Tras la publicación, ninguno de los integrantes del clan Montaner recogió el guante y respondió o se hizo cargo del palo por elevación que lanzó Marlene. Ricardo, por su parte, compartió un nuevo tema en sus redes y Roitman se mostró en un local gastronómico de Miami. La chica argentina no está con su pareja, ya que Mau y Ricky están de gira por Europa, acompañados por Escobar, Camilo y Evaluna, quienes también los apoyan en los shows.

Respecto a la cita bíblica, esta no llama la atención porque se sabe el perfil religioso que maneja la familia. Aunque la crítica podría ser por cualquier otra cuestión, que estén sus tres hijos con sus parejas, menos Stefi, podría suponer que la declaración es contra ella por no haber ido al viaje. Justamente fue la actriz quien "dividió" la familia al no haber ido. Estas especulaciones revivieron las peleas que salieron a la luz cuando Stefi se casó con Ricky, un evento que organizó un sobrino de Marlene con poca experiencia en el rubro, a quien contrataron para no tener que ir a lo de algún famoso organizador que pueda filtrar internas y cuestiones propias de su intimidad.

Finalmente estas no pudieron ser evitadas, aún con el flojo desempeño del wedding planner improvisado, ya que en el mundo del espectáculo se corrieron muchos rumores respecto a cómo se dio el festejo. "Nada de lo que la familia Roitman proponía, era aceptado. Era un 'no' instantáneo. Todo caía mal. La empresa, además, recibió muy malos tratos", reveló en aquel entonces Lucas Bertero.

Además, expusieron una negociación que había hecho Marlene con la cadena hotelera Hilton, para conseguir el espacio para la celebración. "Querían que un hotel que empieza con 'H' les dé las habitaciones gratis para los famosos que iban, pero ellos no iban a poder subir ninguna historia a sus redes. ‘Queremos que sean gratis, pero no queremos que se enteren que no lo vamos a pagar’, sería el mensaje", explicó el periodista en esa oportunidad.