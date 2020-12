Arde la interna entre los hijos de Maradona: Jana y Diego Jr. se opusieron al ADN de Santiago Lara y Magalí Gil

El nombre de Magalí Gil, de 25 años y madre de Ainhoa y Tiziano, cobró gran notoriedad en las últimas horas. ¿La razón? la joven lleva adelante demanda judicial para determinar si realmente es hija de Diego Armando Maradona. “Siempre tuve conocimiento de que había sido adoptada y el nombre de mi madre biológica. Lo que nunca supe es quién era mi padre", había contado este martes a través de las redes sociales.

Si bien aclara que la sorpresa de la noticia de que Diego podría ser su papá la "conmovió y despertó" la necesidad de conocer su identidad, la joven fue cuestionada por propios y extraños. “Intenté acercarme por intermedio de su letrado (Matías Morla) y al principio fui recibida con buen trato. Sin embargo, todas las promesas de que colaborarían conmigo se vieron frustradas y no quedó otra alternativa que iniciar acciones judiciales”, contó.

Pero el juicio por filiación, iniciado en abril de este año, se vio frustradas por la muerte del Diez. Por esta razón, Magalí explicó a través de un video que su única intención es saber si Maradona es, o no, su papá. "Quiero decirles que mi búsqueda siempre fue la misma, nunca tuvo desviaciones. Algo tan simple como resolver mi identidad, saber si Diego Maradona es mi padre biológico”, explicó.

Y aclarando que su deseo es ponerle fin a todas las especulaciones, teorías o hipótesis que se llevan a cabo respecto de su causa, agregó: “Exijo que este tema sea tratado con el respeto que se merece. Yo no voy a parar hasta resolver esto, hasta saber si Diego Maradona es o no mi papá biológico. (…) Pido respeto, empatía, porque del otro lado hay una persona”.

Por otra parte, esta tarde en Intrusos dieron a conocer que dos de los cinco herederos reconocidos por Maradona -Dalma, Gianinna, Jana, Diego Junior y Dieguito Fernando- se habrían negado a que Santiago Lara y Magalí accedan al ADN que determinaría si son hijos del Diez. "Los hijos son cinco, reconocidos. Pero hay dos dando vueltas: Magalí y Santiago", contó Jorge Rial.

Y siguió: "De ese tema se habló y no hay unanimidad con respecto a entregar de parte voluntaria muestra de ADN para hacer el cotejo. ¿Quién habrá dicho que no? Porque no te pueden obligar. Pero se habló del tema. 'Muchachos somos 5, pero podemos ser 7 y cambia todo el panorama. ¿Qué hacemos? ¿Vamos voluntariamente y nos sacamos esto de encima rápido o no?'".

Luego de una pausa, el conductor les preguntó a sus panelistas: "¿Quién creen que dijo que no?". La respuesta, claro está, no se hizo esperar y la gran mayoría opinó que había sido "Dalma" la que puso el grito en el cielo. Pero la información de Rial sorprendió a más de uno: "¿Saben quiénes dijeron que 'no'? Diego Junior y Jana. No quiero adjetivar. Están todos a flor de piel, pero me sorprendió que haya venido de ese lado, en una charla informal".

Y concluyó: "Sí, los que dijeron que no fueron ellos. Esto a todos nos llama la atención, porque las que parecían más férreas eran Dalma y Gianinna. Pero parece que por ahora los que dijeron que no son ellos. Por ahí cambian... No quiero adjetivar porque no estoy en la piel de ellos. Pero los que dijeron que no en una charla informal fueron ellos dos".