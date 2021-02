La nueva interna de El Trece: De Brito, Mariana Fabbiani y el cambio de la flamante grilla

Faltan pocos días para que comience de forma oficial el 2021 en el mundo de la televisión y todos los canales se preparan para dar la batalla del año: recuperar el rating y el share perdido. Después de un año de competencia filosa con Telefe, El Trece se prepara a anunciar su nueva grilla, con un fuerte refuerzo en el horario del mediodía que generó no sólo polémica, sino furia dentro del canal. El cambio de horario todavía "pendiente" de Los ángeles de la mañana, el regreso con condiciones de Mariana Fabbiani y el ultimátum de Ángel De Brito.

Uno de los principales desafíos que tuvo el rearmado de la grilla fue la "revelación" de Florencia Peña, que la viene rompiendo en Telefe con su descontracturado magazine. "Florencia es un personaje fuerte y es fresca como conductora", destacan en los pasillos del canal de Constitución. El rating la acompaña y es por eso que uno de los cambios más fuertes estará en la franja de 11 a 13, lo que implicará no sólo una reducción del aire de LAM.

"Todavía estamos ajustando algunas cosas, pero LAM quedaría de 9.30 hasta las 11 y ahí entraría Mariana, más para abril que para el mes de marzo", precisan a BigBang desde la emisora. Lo cierto es que todavía no saben si el ciclo de De Brito arrancaría a las nueve: "Ese es uno de los puntos a definir". Al parecer, al conductor no le habría gustado nada el corrimiento de su programa y por estas horas habría reclamado un "cambio a la tarde", pedido que no se ajustaría a los "objetivos" de la nueva programación y que, por el momento, ni siquiera tuvo una respuesta.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Altas fuentes del canal desmintieron en diálogo con BigBang el enojo del conductor. "¿Cómo va a tener un enojo Ángel si fue consensuado con él? Es la misma productora, además se le dio un programa en el prime time conductor. Está agradecido por todo. Están armando un combo (con Fabbiani), cero enojo", desestimaron.

Si bien desde el canal de Constitución descartan de forma oficial cualquier interna, hay también quienes sugieren que el clima está espeso y se caldeó aún más por las condiciones que habría puesto Fabbiani para su regreso después del abrupto corte de su ciclo El diario de Mariana. "Ángel es un gran conductor, nadie lo cuestiona", destacan. Sin embargo, la primera condición que habría puesto la conductora para dejar Mamushka y regresar al formato magazine habría sido, precisamente, el horario.

"Si Mariana vuelve, lo hace al mediodía; eso no se negocia", aseguraron en enero desde el entorno de la conductora, cuando se iniciaban las negociaciones entre Mandarina y el canal. "Mariana se bancó muchos cambios repentinos, le puso el cuerpo siempre, fue fiel al canal e incluso cuando tuvo que sumar cambios de horarios con Mamushka los aceptó", suman. En efecto, en agosto del año pasado la conductora fue lapidaria e hizo público su reclamo contra las autoridades de canal: "¡Me harté!".

En un filoso posteo de Instagram, Fabbiani apuntó contra la gerencia de programación: "Estamos felices y agradecidos de superar las expectativas y números de un programa que nació en el momento más difícil para la televisión (el inicio de la pandemia) y para entretener a la sociedad. Hoy promediar arriba de 7 puntos (más de lo que me pedía el canal) y lograr ser lo más visto de la tarde es un orgullo". El reclamo siguió. "Pero igual nos cambian. Hay veces que dan ganas de patear el tablero. Siempre educada yo, poniéndole todo el esfuerzo y el trabajo; porque así me enseñaron que se logran las cosas. Pero hoy parece que no alcanza. Gracias por estar siempre ahí. Hoy me harté y tenía ganas de compartirlo. Los quiero".

Los constantes cambios de horario y la unilateral decisión de dar por terminado su magazine son algunos de los reclamos con los que Fabbiani llegó a la mesa de negociación. Un dato no menor es que la productora de su marido, Mariano Chihade, es también la creadora de LAM. Al momento, el regreso de Mariana será en pocas semanas y todavía resta definir si De Brito logra dar el batacazo y pasar a la tarde como pidió o si se quedará con el horario "tempranero", menos jugoso y tentador.