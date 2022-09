¡Arde troya! Internas, chicanas y el desplante de Luis Novaresio a María Laura Santillán

Debido a la feroz pelea que protagonizaron Luis Novaresio y María Laura Santillan, el conductor decidió cancelar los pases que ambos compartían hasta no hace mucho en el canal de LN+.La razón por la que sucede esto es, principalmente, por las diferencias que tienen en base al código de comunicación al momento de estar al aire.

Pero todo tiene un comienzo y este conflicto en particular inició con el enojo de la ex conductora de Telenoche, cuando el conductor quiso presentar a una de sus invitadas, la diputada Mónica Fein, y María Laura se lo impidió porque no quería “quemarla”. A raíz de ese episodio, en cual Santillán se enfurece al aire, se empezaron a conocer más detalles de esta escandalosa pelea.

María Laura Santillan.

Esto no fue lo único que sucedió entre estos dos reconocidos periodistas. El día de hoy se conocieron más diferencias entre ambos, incluidos los códigos de vocabulario y las ideas de la comunicación al aire. "El pase con María Laura decidimos no hacerlo más porque me parece que no hay un punto de encuentro, como debe ser el pase. A mi modo de ver, el pase es simplemente ser recibido por la persona que deja el espacio en ese momento, pero veníamos con ritmos completamente distintos", explicó Novaresio en diálogo con Radio Mitre.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, Novaresio comentó que ambos tienen ritmos y modalidades distintas de trabajar, que profesionalmente no le sumaba ni a uno ni al otro. "María Laura cree que la agenda debe ir por la cuestión más dura, sin contar algunos desencuentros propios de la tensión que significa hacer televisión en vivo, con los egos propios de los que trabajamos de esto. El mío, especialmente", reconoció el periodista.

Por otra parte, Luis hizo mención a lo sucedido en su primer cruce, y reveló: "En este último pase hubo un desencuentro porque yo quise saludar a uno de sus invitados, ella prefirió que no. Era Mónica Fein, una intendente de Rosario que conozco hace 30 años aproximadamente. Ella no quiere que yo venda a sus invitados".

Luis Novaresio.

Pelea en vivo entre María Laura Santillan y Luis Novaresio

El intento de la presentación de la invitada por parte de Novaresio no fue lo único que le molesto a Santillan. Cuando transcurría una conversación sobre los incendios en Rosario y los problemas ambientales que esto conlleva, fue interrumpida por el oriundo de esa ciudad, mientras que la conductora insistía con seguir hablando de ese tema. "Escuchá, yo no voy a dejar de militar este tema. Hay un montón de incendios que no se están apagando, y es tu ciudad", expresó María Laura.

"Por eso, lo conozco muy bien y me alegra que se transforme en un tema nacional. Soy de la ciudad de Rosario y hace años que padecemos esto. Lo único que nos salva es la naturaleza. Estamos esperando que el lunes llueva", fue la respuesta del periodista. En su última frase de este intercambio, la conductora arremetió: "Pero nosotros lo vamos a seguir mostrando hasta que hagan algo de manera obligada".

Y sumó: "Lo vamos a seguir mostrando hasta que se haga algo. Hay que tener una conversación, sino terminamos siempre hablando de Cristina (Kirchner)". Dichos comentarios no tardaron en terminar de enfurecer a Novaresio, quien miró a la cámara y reprodujo la letal respuesta mientras abandonaba el estudio: "Listo, nos vemos".