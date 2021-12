Arden las redes contra L-Gante: se mudó con su novia a un barrio privado y lo acusan de "abandonar" sus raíces

Elian Ángel Valenzuela​, conocido artísticamente como L-Gante viene de meses intensos. Luego de saltar a la fama con su Cumbia 420, el cantante ganó popularidad en los medios hasta el punto de convertirse en jurado durante el programa final de La Academia de ShowMatch. De hecho, fue tal la revolución que causaron sus canciones que recorrió todo el país con sus giras y hasta fue recibido en en la Quinta de Olivos por el mismísimo presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Meses atrás y luego del nacimiento de su hija Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez, el músico comenzó a construirse una casa en el Barrio Bicentenario con el proyecto en mente de formar su familia. Sin ir más lejos, fue subiendo en sus redes sociales los avances de la obra de tres pisos. En un breve recorrido, Valenzuela reveló que se trataba de una vivienda amplia y de moderna arquitectura, ubicada en el mismo barrio de General Rodríguez en el que vive actualmente.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero el tiempo pasó y los padres de Jamaica decidieron mudarse a un barrio privado en busca de más seguridad y, claro está, tranquilidad. De esta manera, L-Gante y su pareja se instalaron en una casa que se construyeron en un country ubicado en la localidad de Francisco Álvarez ganándose las furiosas críticas de sus seguidores. “Ah bueno, ahora se ponen botox en los labios y se van a barrios chetos, paraaa (sic) ¿la humildad dónde quedó?”, fue el comentario de una internauta.

Cabe recordar que días atrás, Báez fue noticia por su cambio de aspecto: se puso ácido hialurónico para rellenarse y definir sus labios. “Se me hinchó”, había escrito en sus redes sociales. Lo cierto es que muy molesta por los comentarios a raíz de su mudanza, la pareja de L-Gante escrachó a la "desubicada" y no dudó en responderle con firmeza: "Quería leer algo así. ¿No puedo mudarme por la seguridad de mi hija?", se preguntó.

Y siguió: "¿No puedo hacerme nada porque soy una piba de barrio? ¿Saben el significado de la palabra ‘humildad’?”. Pero no solo recibió comentarios negativos, ya que también se encargó de dar a conocer que tiene "vecinas copadas", “Somos vecinas, cualquier cosa que necesiten avisame”, fue otro de los mensajes que recibió en la últimas horas. La nueva casa de dos pisos cuenta con un amplio parque, piscina, parilla y seguridad privada.

Actualmente, L-Gante y Báez están atravesando de manera estable su relación, luego de que a mediatos de octubre estallara el escándalo entre ambos. Casi a la par de la polémica que se desató entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez, Tamara Báez habpia hecho pública su separación de Elian Ángel Valenzuela. Además, había despotricado contra todo su entorno, apuntando especialmente contra la madre del músico, Claudia Valenzuela.

Al respecto, la joven acusó abiertamente a la madre del artista de querer que abortara a Jamaica, la hija que tuvieron el pasado 13 de septiembre. “No voy a contar lo que hiciste por respeto a nuestra hija, ¿pero decir que yo vivo de tu costilla? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá”, publicó la joven, luego de que el artista la acusara de vivir "de su costilla”.

En un extenso posteo que había compartido en sus historias de Instagram, la joven de General Rodríguez no dudó en cargar contra su ex suegra y agregó: “Yo fui a tener a la bebé en un hospital, fui lo mejor que pudiste tener y por una hora y media tiraste todo a la basura. Me dan pena vos y tu mamá que quería que abortara y que todo este tiempo quiso hacerme la vida imposible y le tiene celos a su nieta de un mes”.

Lejos de dar el brazo a torcer, Báez fue por más, había acusado al cantante de haber destruido la familia que estaban construyendo y le dedicó otra polémica frase a la madre del músico: “Perdiste a la familia y ahora te querés hacer la víctima; no hay vuelta atrás acá, y encima te metiste con mi mamá, que es la mejor y estuvo conmigo en todas embarazada y ahora. No es como tu mamá que anda fumando y tomando alcohol con los pibes”.

Lo cierto es que todo se solucionó puertas hacia dentro, se reconciliaron y el artista optó por pasar el primer Día de la Madre para Tamara Báez con ella y con su pequeña hija Jamaica durante una jornada de espectáculos que llevó adelante en Lomas de Zamora.