Argentina, amor, democracia y traiciones: ATAV 2, la última bala de Suar en canal Trece

Que vuelve Argentina: tierra de amor y de venganza, ATAV para los conocidos, es un hecho. Así lo había anunciado Adrián Suar en julio del 2021 y lo confirmó en las últimas horas con un contundente avance que esta segunda parte que estará protagonizada por prestigiosos actores como Federico D’Elía, Juan Gil Navarro, Gloria Carrá, Malena Solda, Federico Amador, Justina Bustos y Andrea Rincón.

También contará con la actuación de Belén Chavanne, Nacho Di Marco y el actor Alan Daizc. En aquella oportunidad, el gerente de programación de El Trece, señal que pasa por uno de sus peores momentos en términos de audiencia, había adelantado la nueva temporada de la exitosa telenovela de época que pasó por la pantalla del canal durante el 2019. "En el 2022 vuelve ATAV”, había asegurado Suar a través de su cuenta de Instagram.

Pero el año 2022 pasó y la tira que, a priori, prometía renovar el nivel de público de la señal brilló por su ausencia. Si bien había terminado el rodaje de los 120 capítulos que comprenderían este segundo envío, su estreno finalmente se pospuso por decisión del propio Suar. El también actor prefirió tener "una carta fuerte" en este 2023 y confió plenamente en el “El Hotel de los famosos”, algo que le pasó factura si se tiene en cuenta el diario del lunes.

Esta decisión puso a los actores un poco más ansiosos y un tanto descontentos de no poder estar al aire. La justificación que esgrimieron fue que para ellos no es lo mismo estar haciendo algo que palpan en el día con el público para saber si la tira va gustando, que hacer todo y esperar a que salga a sabiendas de que ya no se podrá corregir detalles que se vayan viendo con el correr de la novela.

Pero Suar hizo oídos sordos y creyó conveniente retrasar el estreno de ATAV 2 para 2023, año que lo tiene a canal Trece contra las cuerdas, con cambios de horarios y levantamientos de programas casi todos los días. Sin ir más lejos, el canal rival, Telefe, lo vence ampliamente y casi sin esfuerzo durante todo el día, sobre todo gracias al reality sensación del momento: Gran Hermano.

El regreso del Hotel de los famosos 2, conducido por Carolina "Pampita" Ardohain y el Leandro "El Chino" Leunis, tuvo un flojísimo comienzo debido a la estrategia que planeó la producción de GH. Conscientes de que El Trece había anunciado el estreno de El Hotel de los Famosos 2 para el lunes 9 de enero, en la producción de GH tomó la decisión de mover la tradicional gala de eliminación de los domingos para el lunes.

Incluso, y como si fuera poco, las autoridades le pidieron a Santiago del Moro que ingrese a la casa y que les anuncie a los participantes que competirán para ganarse un auto 0KM. Esta jugada de Telefe generó un gran problema para Adrián Suar y El Trece: el resultado en el rating fue apabullante, ya que Gran Hermano alcanzó un promedio de 22 puntos; mientras que el estreno de El Hotel de los Famosos 2 hizo tan sólo 4 unidades.

Hay que tener en cuenta que la notable superioridad de Telefe con canal Trece no viene de ahora, sino que se fue fabricando con los años. De hecho, la señal de las pelotas viene liderando la tabla del rating desde el año 2013. Es decir que el canal venció a la señal del solcito de manera ininterrumpida en los últimos 10 años, algo que que Suar -quien está en la cuerda floja como gerente de programación- busca evitar que se prolongue mucho más.

Para ser claros, desde que se tienen disponibles registros del rating, a partir de 1985, hasta la actualidad, se mencionó cuál fue el canal de aire más visto en Capital Federal y Gran Buenos Aires y con qué cuota de pantalla, según las mediciones de Kantar Ibope Media. Telefe, históricamente, fue el canal más visto de la televisión abierta, siendo líder en audiencia 26 años, de los cuales 19 fueron consecutivos, extendiéndose durante todos los años noventa y los dos mil.

Por su parte, Canal 9 -hoy El Nueve- aventajó los primeros cinco años de mediciones, llegando a récords absolutos de audiencia en el mundo en esa época, con casi el 45% de audiencia. En tanto, El Trece fue la señal más vista en dos oportunidades. Cabe destacar que en el 2015, El Trece y Telefe tuvieron el primer "empate" en la historia de la televisión argentina, promediando ambos canales 8.4 puntos, generando un empate técnico.

A pesar de que Telefe logró una diferencia de 0.06 puntos. Lo cierto es que la confirmación de ATAV 2 generó alegría entre los muchos fanáticos de la tira que, desde la emisión del último capítulo, el 30 de diciembre de 2019, estaban esperando una segunda parte. La tira estaba ambientada en la década de 1930 y tuvo 205 capítulos, divididos en dos partes.

La ficción contaba la historia de Bruno Salvat (Albert Baró) y Torcuato Ferreyra (Benjamín Vicuña) dos amigos que se conocieron durante la Guerra Civil Española. Pero se trataba de una amistad teñida por la traición y el engaño ya que, al borde la muerte, Bruno le pide a Torcuato que se haga cargo de su hermana Julia y de sus bienes. La ficción también trató temas como la trata de personas, la inmigración, amor, drama y todo lo que una telenovela necesita para ser exitosa.

Si bien la pandemia demoró los planes, el regreso de ATAV está más cerca de lo que se espera. "Orgulloso y feliz de esta gran historia que van a conocer muy pronto. Se viene la segunda temporada de #ATAV en @eltreceoficial", escribió Suar en su cuenta de Twitter junto al avance de la segunda temporada de la serie que finaliza con el aviso: "Vuelve la ficción nacional, pronto".

A diferencia de la temporada anterior, la historia comienza en los años 80 en medio de la llegada de la democracia al país. La novela mostrará a Buenos Aires atravesando cambios rotundos luego del fin de la última dictadura y el regreso de las personas que se exiliaron en otros países. La ficción comenzó a grabarse a mediados de mayo y ahora espera que acompañe al público durante el segundo semestre del 2023.

Polka detuvo todas sus producciones cuando se desató la pandemia de coronavirus en Argentina. Igualmente, desde la productora ya tenían bien en claro que ATAV tendría una larga pausa para generar expectativas y también para que sus autores puedan armar una historia que esté a la altura de la primera temporada.

El último capítulo de 2019 tuvo un final abierto. Un lujo que pocas telenovelas se pueden dar. Argentina, tierra de amor y venganza mostró algunas imágenes del hijo de Torcuato Ferreyra, el malísimo interpretado por Vicuña, junto a su madre, Alicia, en la piel de Funes. Ese final, luego de más 200 capítulos, junto al intento de suicidio de los dos hermanos malvados, generó un furor entre sus seguidores.

Por otra parte, también mostraron un salto en la historia. Por ese motivo, a algunos de los personajes se los pudo ver en la década del 60, donde transcurrirá la historia en la segunda temporada. “Si bien alguno quedaría, habría nuevos personajes y otras historias, la trama tendría la misma impronta, pero hay que encontrar las historias para esa época. Tiene que tener todo lo que tuvo esta”, relataron allegados al canal.

Los personajes tendrán que sobrellevar los cambios producidos en la sociedad a causa de los cambios políticos, la irrupción del HIV en la agenda sanitaria y el emergente teatro de revista que causa estragos en el mundo artístico. Cada uno de los personajes de la segunda temporada tendrán que superar traiciones, odios y luchar por sus sueños y objetivos personales.