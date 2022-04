De la increíble aparición de Casados con hijos en Better Call Saul a Iván de Pineda en Sex & the city

Para algunos somos los más grandes del mundo. Pero no nos gusta ostentar. Por eso, a veces, nos inventamos problemas para no hacer pasar vergüenza a los demás. De muestra ahí están los personajes más famosos y talentosos que Argentina le dio al mundo: desde Diego Armando Maradona, hasta el Papa Francisco, Juan Manuel Fangio, Lionel Messi, René Favaloro, los cinco Premios Nobel y mucho más.

Pero otra cuestión que nos llena de orgullo nacional sucede cuando en las series o películas producidas en Hollywood realizan un guiño a Argentina. Pasó en La Mujer Maravilla, en Friends, en X-Men, en Dexter, en El Superagente 86, en Seinfeld y en incontables ficciones más. A veces, cometen errores imperdonables. Pero, ¿a quién no le puede pasar?

Lo cierto es que, hace pocas horas, un nuevo “homenaje” a Argentina fue descubierto en una de las series más esperadas de 2022. Es que en una de las escenas de Better Call Saul, la precuela de la exitosa Breaking Bad, que cuenta la historia de la transformación del abogado Jimmy McGill en Saul Goodman, aparecieron Coqui y Paola Argento de Casados con hijos.

A más de 17 años de su estreno, la sitcom protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña tuvo sus segundos en la serie de Vince Gilligan. Todo sucede en un capítulo en el que Lalo Salamanca (Tony Dalton) manda a buscar a sus sicarios a que busquen y maten a Nacho Varga (Michael Mando) porque los había traicionado. Cuando Varga cruza la frontera y se mete en un hotel de México, la dueña mira, con detenimiento, la actuación descomunal (esto es ironía) de Luisana y Darío Lopilato.

En un pequeño televisor. Se ven a los actores argentinos. “Si hay algo que nos caracteriza a los Argento es que nadie nos puede pasar por encima, porque somos personas muy inteligentes, así que claramente sos adoptada”, dice Coqui. Entonces, Luisana le responde: “Pero sos tarado”. Arte puro.

No es la primera vez que ocurre algo así. En Friends, la Phoebe creada por la actriz Lisa Kudrow canto una canción sobre Argentina podías en la juraba que se podía comprar un órgano por poco dinero. En tanto, el gran Maxwell Smart, más conocido como el Superagente 86 y su compañera, la 99, le dedicó unas palabras al asado y a los gauchos. “Jefe, estamos en la tierra del tango y el churrasco”, le comunicaba al alto mando a través de su zapatófono, tras llegar a Buenos Aires por error.



Hubo homenajes con errores también. Por ejemplo, Marvel quiso utilizar a Argentina como el refugio de uno de los malvados enemigos de los X-Men. Pero le pifió feo. Eso sucedió en el film X-Men: First class. Es que ubicó a Villa Gesell en el sur del país, con un paisaje de montañas nevadas y verdes prados. Lejos, muy lejos de las playas de la provincia de Buenos Aires. En la vieja serie de la Mujer Maravilla, con Lynda Carter, también se mandaron cualquiera: la heroína se reunía en Buenos Aires con el embajador de Estados Unidos. Pero lo hacían en una playa. Y no, no eran esas playas de plástico de la Ciudad.

En Sex & the city, con Sarah Jessica Parker a la cabeza, también hubo presencia argenta. Es que la serie en la que las protagonistas eran fanas de la moda de todo el mundo, debían aparecer dos de los máximos exponentes del país. Por ello, en dos oportunidades diferentes, Valeria Mazza sin su marido galerita, e Iván de Pineda, tuvieron cameos de casualidad. Ella estaba en la tapa de una revista que sostenía la protagonista y el ahora conductor apareció en un desfile grabado en Milán.

Pero hay más. En la remake de It, la del payaso diabólico (que nada tiene que ver con ningún político argentino de peinado extraño), el escritor Stephen King tuvo un cameo. Aparece en un comercio mientras toma mate. Pero hay más, tiene el escudo de Independiente. Por supuesto, el mate era amargo. Y en referencia a los mates, en uno de los capítulos de Seinfeld se ven paquetes de yerba Rosamonte, en tanto en 2 Broke Girls, aparecen sus pares de Cachamai en un estante. Otro que no dejó pasar la oportunidad de mostrar un mate y el fanatismo por su club fue Viggo Mortenssen. En Captain Fantastic, el actor bebe la infusión nacional y en el termo se ve una calco de San Lorenzo de Almagro.

Pero Hollywood también dejó espacio para la música argentina. Hay muchos ejemplos, pero te mostramos solo dos. En Transformers 2, aparece un poster de Babasónicos en la habitación del protagonista. A los robots les tiene que gustar Dopádromo. No hay dudas. En tanto, en la serie CSI Miami, Pity Álvarez tuvo su homenaje cuando suena de fondo Transan, un tema de Intoxicados.

Para el final, dejamos las apariciones argentinas más extrañas en producciones hollywoodenses. En Up close and personal, Lita de Lazzari, fanática tanto de la búsqueda de precios como de los militares, aparece en un pequeño televisor. Seguramente arengando para que las señoras “caminen”.

Otro que tuvo su cameo de casualidad fue Gerardo Sofovich en la película Death wish, con Bruce Willis. Al Ruso también se lo ve en la tele.

Por último, en Bones, el protagonista muestra un billete de 5 pesos, que ya dejaron de tener uso legal. En El día después de Mañana, metieron un partido de Boca en una escena, en Private Practice, uno de los actores luce un campera con el escudo de Huracán y en Suicide Squad 2, la producción homenajeó a Argentina con un ícono nacional: Mafalda, la creación de Quino, aparece en forma de muñequita.