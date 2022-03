Arrancó "El hotel de los famosos": los bizarros personajes, las chicanas y reencuentros amorosos

Los reality show en nuestra televisión son moneda corriente. Primero fue Gran Hermano, que movió la estantería del rating en un abrir y cerrar de ojos y dejó frases célebres como: "adelante mis valientes", lo que generó todo un verdadero divertimento para pochoclear con la familia o amistades.

Años después, la novedad vino de la mano de convocar famosos para que sean parte de distintos reality. Desde Mastercheff, Bake Off y hasta los bizarros Reality Reality, donde disfrutamos de momentos históricos con Juan José Camero o el beso de Gonzalo Heredia con Alejandra Majluf.

Ahora, con nuevos conductores, otro reality asomó sus alas. "El hotel de los famosos" se estrenó ayer en la pantalla de El trece con la conducción de Carolina Pampita Ardohain y el Chino Leunis. Acompañan a esta dupla, como "empleados del hotel", Gabriel Olivieri, que será el gerente general de la estancia; Christian Petersen, el encargado de la cocina; Juan Miceli, el encargado de jardinería y José María Muscari, como un especie de mediador que ayudará a los participantes a solucionar los problemas que se disparen.

La troupe de las celebridades convocadas, una especie de elenco clase C (no se ofendan), son: Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galván, Silvina Luna, Militta Bora, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez y Melody Luz.

El programa comenzó 22.15 y lo primero que hizo Pampita como conductora fue dividirlos en equipos de distintos colores, violeta y naranja, para que comiencen a competir. "El hotel de famosos" peleó codo a codo la batalla por el rating, con la nueva novela emitida por Telefe, principal competencia del canal de Constitución, logrando casi 14 puntos, una medición muy buscada por la mayoría de los programas de la TV actual.

Las perlitas del reality

La producción de Box Fish, encargados del reality, tuvieron la buena idea de que dos de los participantes del show sean ex pareja. Así, la actriz Sabrina Carballo se reencontró con el ex futbolista Chanchi Estévez, tras 11 años de haberse separado.

Pampita le consultó al ex jugador de Racing: "¿Vos ya conocías de antes a una de las huéspedes de El Hotel de los Famosos”. Chanchi respondió: “Sí, no me hagás acordarme que me vuelvo”. Después remató la conductora: "¿Hay chance de una segunda vuelta?". Estévez dio a entender que sí, pero ahí mismo Carballo sentenció: "No creo que pase nada"

Tal vez en un hospedaje como el que le armaron a estos famosos, con pileta, yacuzzi, gimnasio, spa , jardín y todas las comodidades, el amor puede volver a florecer.

Como todo reality, "El hotel de los famosos", ya tiene a su primera nominada, la cantante Militta Bora, quien tras cometer un error en la votación quedó sentenciada para abandonar el juego. "¿Vos te diste cuenta que te inmolaste, no?", le dijo Leunis a la ex de Chano, que asombrada no podía creer que ya estaba un paso afuera del esperado formato.

"La verdad es que tenía decidido votar a otro compañero, sentía que era el más fuerte estratégicamente, entonces sentí que no lo iba a poner en riesgo, pero la verdad es que ahora cambié de pensar y voy a votar a Kate porque me pareció como, no sé, un gesto no muy bueno votar a la persona que más votos tiene”, expresó Militta al momento de justificar su voto.

Luego, Leunis le recalcó "si votabas al Pato ( Galván) te hubieses salvado, por el recuento de votos". "La verdad estoy aprendiendo el juego, todo fue muy de sorpresa desde que llegamos”, comentó la participante. Y siguió: “Y no me doy cuenta que si voto al Pato me salvo. Porque no sé, estoy distraída y no estaba contando los votos”.

Por otro lado, el hijo de Claudio Paul Cannigia y Mariana Nannis sería ese personaje que no puede faltar en un reality de juegos, ya que resulta muy funcional en este tipo de programas de TV. Por lo que se vio hasta ahora, ya adoptó el rol de malhumorado, excéntrico, vago, y aquel que se queja de todo, por ejemplo, de tener que trabajar en el hotel. Porque a medida que los equipos ganen o pierdan, serán huéspedes o staff del hotel, y de hecho, en esta oportunidad a Alex le tocó ser de los que atienden a sus compañeros.

“Y bueno, hay que laburar como un barat. Ya fue. Me tocó ser un barat por primera vez”, dijo.