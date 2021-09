Arreglos, ocupas y demandas: el entramado de la casa tomada que reclaman los hijos de Alfano

Graciela Alfano apareció nuevamente en escena para revelar que inició los trámites de sucesión para sus hijos, Nicolás Ruskowski, Francisco y Gonzalo Capozzolo, debido a que trascendió que sus herederos recurrieron a la Justicia para hacer una demanda de desalojo contra una familia que estaría ocupando ilegalmente una propiedad en el barrio de Flores que había pertenecido a la madre de la ex vedette.

Resulta que Alfano es dueña de 40 terrenos que actualmente se encuentran ocupados por familias con chicos y padres sin trabajo. "Actualmente están usurpados", sostuvo la ex panelista. En su momento, la bella rubia contó que no pudo hacer uso de las tierras que heredó de sus padres porque las mismas ya estaban tomadas. "Yo tengo 40 terrenos tomados que eran una herencia de mi madre y de mi padre. Ellos ahorraron en su vida y compraron esos terrenos". había explicado.

Y siguió: "Desde la época en que mi madre vivía, ya era una mujer grande que no podía ocuparse, fueron tomados y ocupados. Actualmente están usurpados. En el momento que yo los heredé, yo me fui a ver lo que pasaba para ver qué tipo de personas estaban ahí. Son familias con niños, gente de trabajo y que realmente estaban mal. Inclusive alguien les había vendido un terreno que no les correspondía".

Lejos de llevar el caso a la justicia y exigir el desalojo de las familias que habían tomado sus terrenos, la ex jurado del Bailando por un sueño había detallado que se ofreció "como facilitadora" y comenzó a negociar con los usurpadores. "En este caso me ofrecí como facilitadora de lo que pudiesen pagar. Claro que hay que tratar persona por persona, y son 40. Pero hay que lograr de tratar un entendimiento con esas personas, con lo que puedan pagar", había contado.

De hecho, Alfano remarcó la importancia de enfocarse en los más necesitados y no recurrir, en estos casos, en la violencia. "Sino se va todo a un lugar muy feo, violento, en donde no se puede negociar y esto hay que negociarlo. Hay que avanzar como sociedad mirando quiénes somos y con quiénes estamos conviviendo. No es bueno para una sociedad tener una cantidad de gente muy bien y el resto, o mucha gente, que realmente está muy mal", había dicho en Cortá Por Lozano.

Lo cierto es que al iniciar los trámites de sucesión, sus hijos -que evidentemente no piensan como ella- decidieron reclamar una de las casas usurpadas ubicada en el barrio de Flores. “Alejandra Sánchez Rebolledo llegó a la Argentina en calidad de refugiada en diciembre de 1986. Se instaló en la casa que era de Matilde Cassanova, la mamá de Alfano. Matilde no vivía en esa casa, pero era de ella”, detalló Carlos Monti en Nosotros a la mañana.

La propiedad está ubicada en la calle General José Artigas en Flores y cuando Rebolledo, de origen chileno, se instaló en esa propiedad comenzó a hacerle refacciones hasta el punto de dejarla habitable. “La abogada de esta mujer presentó un escrito donde dice que hay ‘hechos que acreditan la posesión con ánimo de dueño’. Es decir que interpretan que la casa, como estaba abandonada, ellos al mejorarla y que nadie los echó, es de ellos”, explicó Monti.

Los hijos de Alfano realizaron un pedido de desalojo, ya que tienen el título de la propiedad y forma parte de su herencia. Pero, la mujer reclama que durante años se encargó de mantener la casa que estaba en mal estado. Hay que estacar que la usurpación de la casa ocurrió en la década del 70´. Humberto Capelli, el marido de la mamá de Alfano y que fue conocido por ser presidente de Racing, quería vender la propiedad pero al final todo quedó en la nada.

Débora D’Amato se comunicó con Graciela y la actriz le aseguró que nunca conoció esa casa que pertenecía a su madre. Además, aclaró que su hijo Francisco fue quien inició el reclamo legal sobre esa vivienda. “Yo no reclamo nada, se está haciendo una sucesión y apareció la propiedad”, explicó Alfano que ya le cedió los derechos a sus hijos. “No me interesa en este momento de mi vida esos intereses económicos”, sentenció.

La ex jurado del Bailando por un sueño se casó a los 19 años con Andrés Ruskowski, con quien tuvo a su primer hijo, Nicolás. Según reveló en abril del 2020, su madre fue la responsable de la distanciarla de su primer hijo. “Mi madre fue la responsable de alejarme de mi hijo mayor. Ahora hemos recuperado un vínculo magnífico. Pero ella me robó a ese hijo", dijo.

Y sumó: "Ella le hablaba mal de mí, generó una distancia fea durante muchos años y esto fue muy doloroso para mí, porque yo también era víctima. Él se oponía a mí. Pasé cosas dolorosísimas”. Años después de su separación, la actriz vivió un romance con el empresario Enrique Capozzolo, con quien se casó en Paraguay y en Argentina, y luego se separó en 1993. Fruto de esta relación, nacieron Gonzalo y Francisco.