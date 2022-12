¿Culpa e inmadurez? Thiago increpó a Alfa, pidió por "chicas nuevas" y destrozó a Daniela

Del cielo al infierno sin escalas. Este domingo se definió el octavo eliminado de Gran Hermano 2022 y, como era de esperarse, no fue otro que Agustín Guardis, popularmente conocido en las redes sociales como Frodo, quien había conseguido ganarse cierta popularidad entre los seguidores del reality, sobre todo de famosos e influencers, y tiró todo por la borda con sus pésimas actitudes dentro de la casa.

De esta manera, a pesar de haber dicho que quería ser "uno de los mejores jugadores" de Gran Hermano y que estaba "con mucha seguridad”, Agustín se sumó a Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabironosky, Juan Reverdito, Lucila La Tora Belén Villar, Juliana Díaz y María Laura Cata Álvarez, y con el 76,47 % de los votos abandonó la casa más famosa del país.

La salida de Frodo no hizo más que caldear, aún más, el ambiente entre los participantes que aún siguen compitiendo por los 15 millones de pesos. De hecho, segundos después de Agustín abandonara la casa, Thiago no perdió el tiempo e increpó a Alfa, quien en ese momento estaba aplaudiendo la salida del "León". “Me pareció irrespetuoso que hayas aplaudido”, sostuvo el joven de 19 años.

El mayor de los hermanitos se limitó a decir que no había aplaudido, pero el casi adolescente siguió con su arremetida: "Sí, aplaudiste, de vuelta lo mismo. Me parece irrespetuoso porque ya es la segunda vez que hacés lo mismo". Lo cierto es que Alfa no se tomó para nada bien la postura del oriundo de González Catán, y le respondió: “Igualmente no estoy esperando tu aceptación o reprobación. ¿La semana pasada no estabas pidiendo que yo me vaya?”.

Alfa explica porqué aplaudió la salida de Agustín

Aprovechando que las cámaras se habían fijado en él, Thiago se dirigió a la habitación y se topó con Marcos, el gran favorito ya que fue el primer salvado de anoche con apenas el 1,08 % de los votos, y le contó lo que había ocurrido. “Yo fui sincero, no me gusta que le peguen en el piso a la gente y digo las cosas de frente, si a la gente no le gusta mi actitud me tendré que ir”, dijo ante un Marcos en silencio, como acostumbra.

Y siguió: “No lo aguanto más a Alfa, pero tengo que convivir. Lo último que vine a hacer es a jugar, vine a conocer gente, disfrutar”. Pero este no fue el único cruce de Thiago, ya que horas antes había terminado su vínculo romántico con Daniela Celis en muy malos términos luego de que expresara sus deseos de que entren chicas nuevas en el repechaje. “Quiero que entren nuevas chicas. A la placa Daniela...", le había dicho, entre risas, a Alexis "el Conejo" Quiroga.

Y agregó, mientras hacía el gesto de lavarse las manos: "Y que entren tres minas ahí, ni cabida yo, mira, hago esto”. Claro está, aquel fragmento no tardó en hacerse viral y Thiago rápidamente se ganó al desaprobación de los internautas: “Thiago la quiere rajar a Daniela de la casa, la única mina que le dio bola, para estar con una nueva” o “Recuerden que casi sacan a Daniela de la casa porque decían que usaba a Thiago. A ella no hay que sacarla a él sí”, fueron algunos de los comentarios.

El desplante de Thiago a Daniela

Recordemos que semanas atrás habían sido furor los tapes del momento sexual que vivieron Thiago Medina y Daniela Celis. El cuádruple festejo que protagonizaron en distintos lugares de la casa, como el sauna, la ducha, la cama, y muchos más, se había llevado toda la atención y las miradas curiosas de los espectadores y, como no podía ser de otra manera, del debate.

En las redes sociales los comentarios acerca del desempeño sexual de la pareja más reciente de la casa fueron constantes. No por nada el tape que difundió la productora se titulaba "Peor que conejos" y hablaba de que ambos habían roto el récord sexual de la casa más famosa del país. Pero después de varias idas y vueltas, la relación entre ambos no quedó en los mejores términos.

Este viernes, mientras llevaban adelante la prueba semanal en la que debían mantenerse despiertos durante 48 horas, la ex pareja protagonizó una tensa charla. Todo inició cuando Thiago se acercó a Daniela y le preguntó qué le pasaba que se encontraba sola en el patio de la casa, y ella respondió de manera cortante "nada". “Si no hubieses pasado nada, no estarías acá”, le retrucó el joven.

Visiblemente molesta, ella le respondió: “Bueno, rey, no te voy a decir qué pasó. No pasó nada. Mambo mío. Debería yo cuidarte más a vos. Estoy muy floja. ¿Me podés escuchar?”. “Te escucho, pero no me querés contar nada. ¿Qué querés que te diga? Cuando estés bien hablamos”, replicó él a la defensiva. En ese momento, Thiago comenzó a alejarse y ella le dijo que era una persona difícil. “Thiago, ¿podés venir un segundo porfa?”, le pidió ella, sin suerte.

Enojada por su comportamiento, Daniela lo fue a buscar y lo trató de inmaduro: “¿Es joda? ¿Podemos terminar la conversación como dos personas adultas?”. “No quiero estar mal, quiero pensar”, le pidió él y optó por irse a tomar mate con Maxi, a quien salvó de la placa de nominación. Vale destacar que horas antes, el propio Thiago se había mostrado arrepentido de su relación con Daniela. “Tendría que haber dicho que era gay”, les había dicho a sus compañeros. “Siempre lo mismo, ya me pudre, la verdad que me estoy pudriendo”, le dijo tiempo atrás a sus compañeros. ¿Quedó todo mal entre Daniela y Thiago?