"Arriesgué mi vida": el duro posteo que hizo Wanda sobre las complicaciones en su quinto parto

Alejada del escándalo que la tuvo en boca de todos, Wanda Nara decidió celebrar el cumpleaños de la menor de sus cinco hijos, Isabella, con una temática especial: eligió un estilo "vaquero" (en inglés y en la jerga popular, cowboy) debido al fanatismo de la nena por los caballos. La pequeña cumplió cinco años el mismo día en que el matrimonio festejó un nuevo aniversario de casamiento.

Por esta razón, de la celebración que se llevó a cabo en París (Francia) participaron Francesca, la mayor de las hijas que tuvo con Mauro Icardi, y amigos de la familia. Los otros hijos de Wanda, Valentino, Constantino y Benedicto -frutos de su relación con Maxi López-, no pudieron estar presentes debido a que están con su papá en Milán (Italia) y, según contó su madre en las redes, a su regreso volverán a festejar cuando estén todos juntos otra vez.

La celebración contó con dibujos de caballos, platos personalizados con los nombres de cada invitado, herraduras, frascos con pochoclos, caramelos, globos y velas. “Feliz cumpleaños a la nena más alegre, divertida y buena. Soy tan afortunada de ser tu mamá. Te amamos, Isi (esperando a los hermanitos para hacer la fiesta que planeamos)”, escribió la también empresaria en su cuenta de Instagram.

Claro está, Mauro Icardi, quien logró el perdón de su esposa esta semana tras haber intercambiado algunos mensajes infieles con Eugenia "La China" Suárez, también fue parte de los festejos por los cinco años de su hija y le dedicó un mensaje en las redes. "27.10 Hoy cumple años mi princesa más chiquita, Mi Petu. Ya cumple 5 años, que rápido pasa el tiempo, cuántas cosas vividas y cuántas por vivir mi amor chiquitito. TE AMO mucho, que seas feliz hoy y siempre", escribió.

Además, casi en simultáneo, también le hizo una mención especial en otra publicación a Wanda por un nuevo aniversario de casados. “27/10. Una fecha muy importante para nosotros. Feliz aniversario. Otro año más juntos. Muchos sueños vividos, muchísimos más por vivir”, expresó Icardi en su Instagram, donde tiene casi ocho millones de seguidores, por debajo de los más de 9.6 millones que tiene la mayor de las hermanas Nara.

Pero la gran revelación de la jornada llegó horas después de terminado el festejo, cuando Wanda se volcó a las redes sociales para recordar su último parto: “Por vos arriesgué mi vida en mi quinta cesárea y hoy en recompensa tengo un ser tan especial como mi bebita y doy mi vida por vos. Que Dios te cuide siempre. Sos, junto a tus hermanos, nuestra vida. Te amamos, pequeña petunia”.

En una entrevista que le brindó tiempo atrás a Susana Giménez, Nara contó que tuvo que negociar la llegada de su quinta hijo con su marido, ya que quedar embarazada de nuevo podía significar un riesgo grande porque ya había tenido antes 4 cesáreas.

"Después de la tercera cesárea es muy riesgoso, pero como me hicieron controles en el útero y estaba todo bien, le dimos para adelante. Ya después de Isabella cerramos la fábrica", aseguró.

El cumpleaños de Isabella y el aniversario de ambos se da luego de la reconciliación de la pareja, después de que se conociera el contenido de la carta escrita por el delantero del PSG, la cual hizo que Wanda recapacitara y lo perdonara. "Me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’", había detallado la modelo.

Lejos de una carta romántica, en el escrito el futbolista enumeró su buena conducta durante los últimos ocho años y le dio un ultimátum. "No puedo seguir aguantando tus malos tantos, tu ninguneo, tu pelotudeo, como hacés. Yo no soy una mierda y no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías seas feliz porque ya lo tenés en tu poder. Ahora querés la joda, escribirte con tipos, queres un futbolista. Espero que sea un 1% de lo que fui yo", rezaba parte de la misiva.