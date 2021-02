Asado y rock: Emiliano Bartolucci, el músico apadrinado por Adrián Barilari de Rata Blanca

La vida de Emiliano Bartolucci, nacido en San Miguel del Monte y músico desde hace 17 años, comenzó a cambiar hace tres años, cuando sorpresivamente se topó en el camino de Adrián Barilari, ícono del rock nacional, vocalista de Rata Blanca y una de las mejores voces del país. Hoy, con 33 años, recuerda aquella historia con una sonrisa que dio como frutos la presentación de su tema "Mi destino", el cual interpreta junto a Barilari, su padrino artístico.

Bartolucci comenzó tocando en una banda tributo a Riff y fue sesionista de Iván Noble, Lula Bertoldi y Lucía Giles, entre otros artistas. Su sueño siempre fue vivir de la música y en diálogo con BigBang sostiene que la emoción, la adrenalina y el frenesí de un recital en vivo no se compara con ninguna otra cosa. "Esta canción está referida a cómo yo veía la carrera musical. Tiene referencias a cómo quisiera y me gustaría que se den las cosas", explica.

Actualmente está presentando su nuevo disco "Vivir siendo libre" y lanzará un DVD en vivo de este trabajo. Lo acompañan Julián Barrett en guitarra, quien además toca con Barilari, Peter Barrett en bajo y Nicolás Polo en la batería. "Con Adrián (Barilari) nos propusimos grabar un tema juntos y para hacerlo teníamos que encontrar algo relacionado a ambos. Julián eses de la banda de él y ya sabe cómo hacer sentir cómodo a Adrián", explica.

Cabe destacar que para llevar a cabo su sueño de tocar con el vocalista de Rata Blanca, banda emblema del rock en el país, tuvo que pasar de baladas como "Nena" y "Azul profundo", presentadas durante el 2020, a un sencillo mucho más rockero, más del estilo de Adrián. "Son etapas distintas en mi vida. Cuando surge esto del encerramiento, me puse a canalizar la carrera y surgieron nuevas ideas", resaltó.

Según le cuenta a este sitio, este flamante dúo con Barilari surge por una amistad que se fue "forjando" en los últimos años. En ese sentido, sostuvo que el vocalista impulsó su carrera de solista, siempre lo alentó a seguir a adelante a pesar de los constantes obstáculos que tuvo que atravesar y el hecho de compartir una canción con él fue una manera de impulsarlo aún más en este difícil camino musical.

¿Pero cómo se conocieron? Fue hace tres años. Además de músico, Bartolucci es dueño de una casa de electricidad que pudo sobrellevar a pesar de la inclemente pandemia de coronavirus. "La relación con él se da fuera del ambiente musical. Tengo una casa de electricidad y un día me llaman para que pase una cotización en una casa. Imaginate mi sorpresa cuando me abrió la puerta Adrián, hice mi trabajo y nos quedamos conversando", relató.

Según explicó, el cantante quedó tan conforme con su trabajo que lo invitó a comer un asado y, claro está, no dudó en aceptar esta propuesta. "Me invitó a hacer un asado y ahí forjamos una linda amistad. Pero no fue hasta varios meses después que le dije que era músico. Ahí me pidió que le mostrara algo. La relación con Adrián siempre fue muy cariñosa Esto fue hace tres años, pero la pandemia aceleró el proceso", contó.

Y agregó: "Más que nada la sensación de incertidumbre te lleva a pensar en tu carrera. Los resultados de la pandemia no fueron caóticos como podían haber sido, pensé que iba a ser peor. La gente, como no se fue de vacaciones, gastó sus ahorros en arreglar la casa y pude sobrellevar el negocio. Este es un año para generar material y que haya canciones para escuchar".

En ese sentido, explicó que este será un año de lanzamientos y de composición para comenzar el 2022 a pleno. "Vamos a lanzar el disco, el DVD, un videoclip con Adrián y quizás después de mitad de año pueda surgir una gira. "No soy una persona que planee a largo plazo las cosas. Tengo planeado las presentaciones de mis nuevos discos. Es un año de generar material y que haya para escuchar. No tengo planeado giras ni shows en vivo", dijo.

Y sumó: "Pero a mi me encanta y me encantaría hacer shows. Yo toco rock por el show en vivo, por el afecto que te devuelve y esa sensación inigualable de estar sobre el escenario. No hay nada que se equipare a eso, pero estoy en un plan más tranquilo por el tema pandemia y porque las concentraciones están controladas. La energía de la gente está mermada a causa de este virus".

Finalmente, remarcó que con Adrián Barilari tiene una relación de hermanos y finalizó: "Cuando nos juntamos a grabar, siendo una persona con la que estoy siempre, me asombró el nivel de profesionalismo que tiene. Me hace preguntarme si estaré a la altura, pero es una inseguridad pasajera. Cuando compongo o grabo un tema le pido su opinión. Me dice qué le parece o cómo lo escucha y en base a eso tomo las modificaciones que necesite. Él me aconseja siempre que puede".