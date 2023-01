Aseguran que Delfina Gerez Bosco engañó a su esposo en El Hotel de los Famosos: "Un cornudo más"

Los conductores y presentadores de El Hotel de los Famosos 2 ya lo habían anticipado: habría sexo desenfrenado y escándalos extra matrimoniales en el reality que ya se grabó pero que sale en las tardes de El Trece. El lunes por la noche trascendió que el marido de una participante se enteró por la ex de otro competidor que su mujer lo engañó en pleno show y a la vista de todos. Si bien esto todavía no se emitió, los protagonistas serían Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi.

La participante ingresó casada y en acuerdo monogámico con su pareja Fernando Beni. Esto lo confirmaron en LAM ya que, según les había expresado la ex guardavidas de Marley, ella no estaba separada. Sin embargo, pasaron cosas en la mansión de estrellas y hubo un fogoso encuentro que no fue nada grato para el marido en cuestión.

Luego de que Ángel De Brito le consultara sobre su mujer y madre de su hijo Gennaro, y el affaire que habría tenido con el hijo del boxeador Juan Martín "Látigo" Coggi, Beni expresó: “Soy un cornudo más en la viña del Señor”. Su sinceridad impactó en el programa y después, se abrió el juego a que las angelitas juzguen el accionar de la modelo.

Dijeron que era algo que podía pasar y hasta abalaron el descrédito con el que el marido se llamó y lo empezaron a nombrar como "el cornudo". Marixa Balli fue un poco más allá y cuestionó la decisión de que se le ocurriera ingresar al ciclo televisivo "estando casada". Y, redobló: "Yo no dejo a mi esposo”.

Después, el conductor del programa leyó otras palabras que compartió "el cornudo": "Veníamos en crisis pero no teníamos nada definido cuando entraron al hotel. Supuestamente veníamos mal pero de ahí a exponerse así en cámara y que el nene lo pueda ver, me parece demasiado. Pero, tranqui, la que es del medio es ella... que haga su vida".

En los tiempos que corren, en el que cada vez más se visibilizan relaciones poliamorosas, relaciones abiertas y vínculos sexoafectivos por fuera de la pareja, hablar sobre los permitidos de las parejas entonces sería uno de los temas más relevantes y recurrentes, porque compartir, ver o enterarse podría perjudicar algo que se construyó con amor y transparencias. Aunque es el ideal, entre los famosos parece que no siempre es una posibilidad por la exposición.

De esta situación desafortunada se agarró Estefanía Berardi quien aseguró que el marido de Gérez Bosco se habría enterado de la infidelidad por Tamara Bella, quien en el pasado fue amiga de Gerez Bosco y pareja de Coggi.

La panelista brindó información más concreta. Deslizó que la propia Bella le confesó que la ex guardavidas es amiga de ella y no se comportó muy bien. "Cuando estaba mal con él, Delfina me decía: ‘Separate, separate’. ¡Ahora, se está comiendo a mi ex y es mi amiga!’”, dijo Berardi recreando las palabras de la ex del boxeador.