Aseguran que Marcos y La Tora estuvieron a los besos en un boliche: qué dijeron los ex Gran Hermano

Tras la sorpresiva (pero esperada) separación de Julieta Poggio de su novio Lucca Bardelli, las fanáticas de Gran Hermano vieron que su sueño estaba cada vez más cerca: la ex participante y Marcos Ginocchio, el ganador del reality, al fin podrían tener el camino libre para el apasionado romance.

En ese sentido, Yanina Latorre afirmó que los ex hermanitos pasaban las noches de sexo en el departamento de un productor del programa de Telefe. “Había mucha tensión entre ellos pero no pasaba nada hasta que un productor de Telefe, de GH, que los quiere mucho a los dos, le dijo ‘por qué no van y se encuentran solos’ y les dio la llave. Yo tengo confirmado que se vieron dos veces", aseguró la panelista de LAM. Una imagen hizo caer esa mentira en un segundo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Es que en las redes sociales se viralizó una foto en la que se ve que Marcos besa a una rubia en los sillones del VIP de una disco. La polémica se desató cuando todos notaron algo: la chica en cuestión no tenía el tono de cabello de Poggio sino el de Lucila Villar, más conocida como La Tora y actual novia del subcampeón Nacho Castañares.

Todo explotó. Y la imagen era más que elocuente. A La Tora se la ve cerca de la boca de Marcos, de fondo, mientras Thiago Medina posa junto a Salastkabron, el músico Santiago Yair Massa. En Twitter, la imagen generó miles y miles de comentarios. Estaban los que creían que ellos tienen un romance y otros que desmienten esa información.

Lo cierto es que en esa disco también estaba Nacho, amigo de Marcos y novio de La Tora. ¿Era posible que hayan llevado adelante una infidelidad a la vista de todos? Raro. Lo increíble fue la simple y directa respuesta de Lucila ante la consulta para saber si se trataba de un chape: "¿Por qué dan por entendido el beso?".

Enseguida contó por qué motivos estaba tan cerca de la boca de Marcos justo en el momento en el que alguien sacó la foto. En esa situación se ve su mano, sobre el muslo derecho del Primo y mientras acerca su rostro lo más cerca posible. "Estaba viéndole una cicatriz a Marcos”, fue lo que argumentó La Tora, para sorpresa de todos.

Pero lo más increíble fue la acción que realizó Lucila horas después de que se viralizara la imagen del supuesto beso y que los rumores de una infidelidad se multiplicaran en las redes. ¿Qué hizo? Borró una foto en la que se la veía abrazado a Marcos, horas antes de que fueran al boliche, cuando él los visitó en el estudio de Fuera de Joda, el programa que hace con Nacho, Julieta y Daniela Celis. ¿Hay amor o no?