Aseguran que Nicole Neumann fue denunciada por su hija: la causa por “maltratos” y “hostigamiento”

Desde finales de 2022, Nicole Neumann perdió todo tipo de vínculo con Indiana, su hija mayor, y fruto de su relación con Fabián Cubero. La llamativa ausencia de la menor tanto en las fiestas de fin de año como en las vacaciones y los diferentes viajes que realizó, y su intempestiva mudanza a lo de su padre y Micaela Viciconte dejaron en claro que algo había sucedido. Mientras sus hermanitas Alegra y Sienna se mostraban felices junto a la rubia y a su novio Manu Urcera, ella dejó de aparecer en las fotos de la modelo. Cuando Cubero contó que su hija no quería ver más a su madre, el escándalo estalló. Pero ahora ha escalado más: afirman que Indiana denunció a Neumann por “maltratos”.

Esa noticia fue confirmada en Intrusos, donde la panelista Maite Peñoñori afirmó: “Nicole le comentó a gente que trabaja con ella que quería correrse el foco mediático porque estaba el tema judicializado con su propia hija. Ella siente que es Cubero el que le llena la cabeza a Indiana. Y que todo esto tiene un trasfondo económico. Eso es lo que dicen desde el lado de Nicole. Que como hay una deuda que todavía no arreglaron de arreglar, en dólares, que tampoco es tanta, entre Cubero y ella, y siente que todo lo que hace él, Indiana quedándose con él, no tenga que pasar nada de plata a Nicole”.

En ese punto, Marcela Tauro lanzó sobre la supuesta denuncia por “hostigamiento”: “En el medio de la pelea se hablan por WhatsApp y por Telegram. Pasan del amor al odio. Una vez Nicole le escribió: ‘Este año cumplís 15. ¿Qué querés que hagamos?’. Como la chica no le contesta porque no quiere tener trato con la madre, la empieza a hostigar”. Y continuó: “Hace pocas semanas, Nicole se le apareció a la nena en el colegio. A Indiana le agarra un ataque de nervios y se complicó todo. Quería ir a verla a la nena. Tuvo que intervenir la directora porque le agarró un ataque y no quería ir con ella, no rindió la materia y faltó tres días porque tenía pánico que le pasar de nuevo”.

“Hace 10 días fueron citadas las dos por la Justicia y la nena no fue. Lo que le dijo la Justicia a Nicole fue que empiece terapia y que su terapeuta se tiene que comunicar con el de Indianta”, afirmó Peñoñori. Y continuó: “Además hay un montón de fotos en la que la nena se quedó con ella en Mar del Plata, no fue de vacaciones con Nicole nunca más y eso demuestra que ahí se rompió el vínculo”. Y en ese punto, Tauro contó: “Hay un tema del perro… y también hay algo duro que es que Nicole le dejo unos mensajes fuertes a la nena. Y es que Nicole no puede entender que la nena elija a los Cubero. La verdad es esa. Y se lo dice todo el tiempo. En esas grabaciones le dijo: “¿Cómo podés elegirlos si te doy esto, el Iphone y tantas cosas?’”.

La historia de la pelea

La última vez que Nicole y su hija compartieron un evento público fue en una cena de gala de Unicef en 2022. Después de eso, nunca más se cruzaron. La nena no compartió ni Navidad ni Año Nuevo con su madre. Tampoco se fue de viaje a Europa con Nicole, Urcera y las pequeñas Allegra y Sienna. Por entonces, los rumores indicaron que la propia Neumann se encargó de no firmar el documento para que Indiana pudiera salir del país e irse de vacaciones con su padre y con Viciconte a Punta Cana. El motivo era que no le hablaba desde hacía varias semanas. Lo que no sabía eran las razones de la pelea. La nena prefirió quedarse en la casa de sus abuelos en Mar del Plata antes que irse con su madre a Uruguay o de viaje a Europa.

Por supuesto, Neumann salió a desmentir la situación: “No tengo nada que decir, se han dicho un montón de cosas, ninguna cierta, así que ni eco me hago. Muchas mentiras se dicen, muchos delirios, yo ya me divierto. Saben que hace mucho resguardo la intimidad de mis hijas. Todas mentiras, yo no estoy para la guerra, todo lo hago desde sumar y jamás le complicaría ninguna situación a mis hijas”.

Al poco tiempo, consultado por las declaraciones de la madre de sus tres hijas, quien insistió en que es mentira que no tiene diálogo con Indiana, Cubero advirtió que la adolescente no le habla desde hace meses a su madre y que se trata de una situación que está resolviendo con la ayuda de su terapeuta.

"Que cada uno diga lo que quiera. Sinceramente, no tengo ganas de debatir el tema. Simplemente, es una realidad que hoy está pasando y lo que está pasando, se está manejando íntimamente y en el Juzgado en donde se tienen que tratar los temas", disparó el ex futbolista, en diálogo con el ciclo Socios del Espectáculo.

Después de que el cronista le preguntara si Indiana prefirió vivir con él porque "Mica es más copada", Cubero le puso los tantos: "No pasa por un tema de ser más divertido o no. Pasa por generar un buen vínculo y que ese vínculo gracias a Dios desde que me junté con Mica está intacto con mis tres nenas".

Viciconte, presente en la nota, aportó: "Adoro a las tres nenas, así que no te puedo decir mucho. Trato de unir siempre y nada. Hoy está Luca que es su hermanito y se llevan bárbaro. Yo feliz de que esa unión esté y que seamos la familia que yo también deseé".

Una vez más, el cronista volvió a pisar la banquina: "¿Puede ser Luca el factor para que Indiana quiera estar más con ustedes?". "Las tres aman a Luca por igual, las tres aman a Luca", esquivó, no sin ocultar el malestar por la pregunta. "Indiana está muy bien. Obviamente ella es una chica inteligente y siempre desde el primer momento tratamos que ella se sienta cómoda, se sienta feliz; que trate de tener un buen vínculo con su mamá, con su familia; con nosotros, con sus hermanas como así lo tiene. Pero bueno, a veces los chicos llegan a una edad en la que empiezan a tomar decisiones y yo como padre la voy a apoyar siempre", reconoció.

Cubero advirtió que no tiene diálogo con Neumann. "Indiana tampoco habla. Es un tema que tiene que resolver ella con su psicóloga y con su mamá. Como te digo, yo estoy siempre intentando que ese vínculo se recomponga y vuelva a la normalidad. Pero tampoco voy a generarle una presión a la nena para que esta situación se resuelva, porque es ella la que tiene que terminar de decidir qué es lo que quiere de acá en adelante".

"Hay cosas que uno no se imagina que pueden pasar, pero después pasan cosas y uno tiene que apoyar a sus hijos, que son lo que más quiero en este mundo", reforzó el ex futbolista, al tiempo que reconoció que aún mantiene un litigio judicial con Neumann por la cuota alimentaria de sus hijas.