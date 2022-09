Aseguran que Wanda se separó de Icardi: las pruebas del romance con L-Gante

Desde finales de 2021, cuando la noche de pasión entre Mauro Icardi y Eugenia Suárez salió a la luz, los rumores de una ruptura entre Wanda Nara y el futbolista no pararon de multiplicarse. Se habló de su separación en diciembre de 2021, a comienzos de 2022, en marzo, en mayo, en julio y ahora, una vez más, desde varias fuentes juran que el amor se terminó.

Lo llamativo es que hace pocos días, la rubia viajó a Turquía y estuvo junto a Icardi en la presentación que realizó el Galatasaray, el nuevo club al que fue cedido. Pero, el panorama cambió. Wanda viajó a Argentina y participa de las grabaciones de ¿Quién es la máscara?, el programa de Natalia Oreiro, y según indican fuertes cercanas, Mauro dejó a Wanda porque se enteró que ella tuvo un affaire con un hombre.

¿Otra vez la historia del guardaespaldas sexy? Nada de eso. Ahora los rumores afirman que Nara estuvo muy cerca de Elián Valenzuela, más famoso como L-Gante, el popular cantante de la cumbia 420. “Están muy cerca, han tenido ida y vuelta en las redes, se han bancado el uno al otro y están cerca. Hace un año compartieron un evento, y según me cuentan, él estaría muy interesado en ella, él ya está separado”, dijo Mariana Brey.

Y agregó: “Hubo un acercamiento, en una fiesta que compartieron hace unas semanas, en estas idas y vueltas de ella, él estaba invitado y ella no”. En tanto, su compañera de Socios, Luli Fernández, agregó que la crisis que vivían Wanda y Mauro los llevó a separarse. “La que no da puntadas sin hilos para mí es Wanda, cuando ella se separa de Maxi, lo hace porque también se enamoró de Mauro”, sumó Brey.

En el mismo sentido, la panelista contó: “Ella ha vivido no solo una infidelidad, que sería lo menos importante, sino la forma en que se dio la infidelidad, la deslealtad total y además la cosa pública”. Entonces, Fernández agregó: “Yo creo que eso ella no le perdonó nunca. A mí lo que me cuentan es que ella no querría separarse otra vez mal del papá de sus hijos, como sucedió con Maxi López”.

Fue entonces que Mariana relató cómo fue el encuentro pasional de Wanda y L-Gante. "Wanda Nara está cada día más cerca de alguien que conoce hace tiempo. L-Gante estaría muy interesado en ella. Él está separado. Lo tengo confirmadísimo. L-Gante y Wanda Nara están compartiendo una relación de amistad profunda", relató.

Entonces dio los detalles de la supuesta noche en la que mantuvieron un encuentro cercano que habría terminado con los dos yéndose juntos. "Hace unas semanas compartieron una fiesta. L-Gante estaba invitado. Wanda no estaba invitada y él pidió permiso para que vaya. Esto lo sé por alguien muy cercano a Wanda. Y en la fiesta había gente que yo conozco", afirmó.

Y dijo: "Ellos no llegaron juntos, pero compartieron la fiesta súper bien. No se besaron. No se vio algo públicamente. Pero llamó la atención. Era una fiesta privada, pero había mucha gente". Por estos días, aseguran que el matrimonio de Wanda y Mauro se terminó. No sería raro que Nara esté lista para disfrutar de unas buenas semanas de soltería.