Aseguraron que Rocío Oliva habría sido una de las amantes de Horacio Cabak y ambos estallaron

“La famosa tercera en discordia en la separación de Horacio Cabak sería Rocío Oliva”, dijo Denise Dumas en Hay que ver, el programa que conduce con José María Listorti en El Nueve, y la bomba estalló.

La frase de Denise dejó a todos en silencio. Pero ella continúo con su relato. "Habría muchos mensajes y audios que confirmarían esa relación", adelantó. Y enseguida agregó: “No es un amigo, pero sí alguien confiable, que trabaja en el entorno, en la producción. Un conocido de Cabak, que me contó todo”.

"Cualquier nombre que aparezca es falso", aseguró. Y le dedicó unas palabras a su familia: "Lamento profundamente lo que están viviendo mi mujer y mis hijos. Todo lo que están diciendo. Cualquier nombre que aparezca es mentira".

La relación como compañeros de trabajo entre Cabak y Oliva empezó hace poco tiempo. Se conocieron en Polémica en el bar, programa que compartieron durante algunos meses en la pantalla de América. Ella se sumó al ciclo en diciembre de 2020, luego de la muerte de su expareja, Diego Maradona, mientras que él ya era parte del staff.



Según Dumas, la buena onda entre ambos creció cuando Horacio reemplazó a Mariano Iúdica en la conducción, durante el mes de enero. En aquel momento, cuando le preguntaban a Oliva si estaba d enovia, ella decía que estaba en una relación pero no dijo con quién.

Finalmente, hace poco más de un mes, y luego de mucho protagonismo por la muerte de Maradona, Rocío se fue de Polémica en el bar porque tenía que estudiar periodismo deportivo y las clases se superponían con el horario del programa. Horas antes, el modelo usó Twitter para hacer un irónico tuit.



"Lo que está pasando es una pelotudez. Cualquier nombre que circule por redes sociales o por programas de televisión es mentira", dijo Cabak. Y agregó: "Es cualquiera lo que están haciendo. No tengo absolutamente nada que ver con Rocío Oliva, más allá de haber trabajado juntos. El único contacto físico que tuve con Oliva fue el de estar en una mesa. Esa es la única relación".

Además Oliva salió al aire en Polémica y le dijo a Cabak: "La que dijo mi nombre y el de otra chica fue la mujer. Que le diga a la mujer con quién la engañó y listo". Ante la cara de indignación de Horacio, Roció siguió: "No me merezco que pongan en duda si estuve con alguien. No sé de dónde sacó la mujer que estuvo conmigo pero yo me peleé con mi novio por su culpa. Ahora él tiene que sentarse con la mujer y decirle con quien la engañó. Esto no va a quedar así. Voy a hablar con mis abogados".

Por su parte, Oliva escribió en una historia de Instagram: "En atención a la falsa noticia que circuló en el día de hoy vinculándome erróneamente con Horacio Cabak, espero su desmentida categóricamente, para que el resto de los medios sepan por él y no ensucien más mi imagen, ni la de nadie que no tenga nada que ver con esto".



Luego de su separación de su mujer y madre de sus tres hijos, Verónica Soldato, Horacio habló de la mujer que fue señalada como su amante, Belén Lanosa Escubet. Sobre ella, Horacio aseguró: "Es mi vestuarista. Solo le puse dos likes en dos fotos que se sacó por buena onda. Ese es todo mi vínculo con esa chica que hoy maltrataron todo el día".

"No vi nada de tele, pero sólo me enteré que se habló mucho de esta chica. La responsabilizaron de cosas que no existen. La agredieron y la metieron en cosas que no tienen nada que ver. Solo hay dos likes en mi Instagram y es todo lo que tienen", continuó el modelo

"Es mi amiga hace años y mi vínculo es netamente laboral. No hay nada. La conozco hace 10 años y desde hace 3, es mi vestuarista en Polémica. Lo único que hicieron fue dañarla a ella", aseguró Cabak, que fue echado de su hogar por su ex esposa y contrató al abogado Fernando Burlando en las últimas horas.