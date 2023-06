"¿Así es cómo se trata a la mujer que...?": la bronca de "Jujuy" Jiménez contra su novio infiel

Luego de que Sofia "Jujuy" Jiménez se enterará de la peor manera sobre la infidelidad que su ex novio Bautista Bello cometió mientras ella estaba en Croacia grabando un reality, la modelo escribió un contundente mensaje en sus redes sociales, en donde deja en claro que no va a perdonar el "desliz" que cometió el polista durante las vacaciones que estaba disfrutando en Río de Janeiro.

"Así como el mar y su energía transformadora, elijo conectar con ese no sé qué tan sanador que tiene", comenzó escribiendo la ex de Juan Martín del Potro. "Sé que la vida tiene algo mucho mejor para regalarme, claramente hoy no entiendo que ni por qué me está pasando esto, se siente tan doloroso por dentro, y me siento tan boluda por fuera, lo di todo y confié tanto", reveló la mujer.

Las fotos que recientemente se filtraron, donde Bello aparece besando a otra mujer en una pista de baile de la ciudad brasileña, fueron capturadas por un seguidor de Jujuy que decidió "quemar" al deportista y revelar su modus operandi pirata. "¡Sé que muchas me entienden! Las abrazo y agradezco todo el amor que me están mandando. No lo puedo creer", continuó la modelo.

"Confío más que nunca y, literal, elijo creer que todo pasa por algo", argumentó Sofía sobre lo que tuvo que vivir desde Barcelona, cuando recién había terminado de grabar el reality. "Pensando en ser padres juntos, armar una familia, el regalón de cumple que te acababa de hacer para que juntos descubramos Europa... ¿de verdad? ¿Así es cómo se trata a la mujer que querés como mamá de tus hijos? ¿Así? ¿De verdad, Bau?", se preguntó, liquidando toda chance de reconciliación en una sola frase.

Luego de que otras veces los rumores acerca de terceras en discordia al finalizar sus relaciones se hicieran oír, esta vez Jujuy apuntó contra las conductas infieles, las generalizó hacia todos y escribió: "Ojalá muchos hombres lean esto y aprendan de una vez que lo valioso se cuida, que las mentiras se lastiman y que con las traiciones no hay vuelta atrás".

"Voy a intentar dormir, pero una vez más gracias por explotarme el celular de amor. Gracias de corazón", cerró Sofía su mensaje, en el cual se le ven los pies caminando por las cálidas playas catalanas. Durante el jueves, Jiménez se enteró de la actitud de su ex y subió un video a sus redes sociales para confesar la novedad que acababa de recibir. "Ustedes me conocen, yo soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad que estoy rota, partida al medio. Estoy desilusionadísima. En shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco. Tenía mis planes, mis cosas para hacer juntos y ya está. Cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición, lo pienso y no lo puedo creer", declaró recién enterada del evento.

"Parece una película de terror, agarro mi celular y veo todas estas cosas que estoy viendo. No lo puedo creer. Asique bueno nada, por lo pronto me quedaré acá. Sigo en Europa, en Barcelona visitando amigos. Porque terminé de hacer algo hermoso y que fue increíble y un re proyecto. Estaba trabajando, loco. Quería tener mis vacaciones lindas ahora. Pero bueno. Todo pasa supongo", confesó la modelo.

"Quería aparecer por acá porque tengo mi celular explotado. El WhatsApp me explota, entonces respondo una sola vez por acá y me desconecto. Gracias a todos los que me mandan amor. A toda mi familia, a todas mis amigas, tengo gente hermosa", cerró la modelo.