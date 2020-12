Así fue el regreso de Claudia a MasterChef: las condiciones tras la muerte de Diego

Cuando se conoció la muerte de Diego Maradona, su ex esposa, Claudia Villafañe, dejó todo lo que estaba haciendo y se dedicó a acompañar a sus dos hijas, Dalma y Gianinna, mientras a la par organizaba el velorio del "Diez" en la Casa Rosada y su posterior entierro en un cementerio privado.

Por eso mismo, la rubia debió faltar en dos oportunidades a las grabaciones del programa MasterChef, por lo que luego de su ausencia, este lunes se emitió el capítulo en el que "La tata" (como le dicen), regresó al programa durante un emotivo encuentro con sus compañeros y el jurado.

Claudia Villafañe volvió a MasterChef tras su ausencia.

Al comienzo del programa, quien le dedicó a Villafañe unas sentidas palabras fue Santiago del Moro. “Antes de arrancar la competencia de hoy, quiero recibir a ella, Claudia Villafañe. Faltó dos galas a este programa y hoy regresa. Primero, quiero un fuerte aplauso para ella. Te extrañamos mucho, Clau”, dijo al comienzo el conductor, al tiempo que sus compañeros la aplaudían con fuerza.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Todo lo que opino yo y lo que opinan los argentinos ya lo conocés, tu entereza, tu don de gente, tenés una garra como pocas veces vi en mi vida. Ya el hecho de que estés hoy acá, defendiendo tu lugar aquí en tu lugar de trabajo, con tus compañeros, habla de quién sos vos. Te quiero, estamos con vos, estamos orgullosos de que formes parte de este programa, de esta casi familia ya, y para adelante, siempre. Fuerza, que la tenés", le dijo Del Moro.

Muy emocionada, y a punto de largarse a llorar, Claudia explicó que necesitaba mucho el abrazo de sus compañeros, y aseguró que su vuelta al certamen iba a ser positiva para ella.

“Yo sé que me va a hacer bien esto porque es un grupo maravilloso. Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá, de ustedes, y sé que esto me va a hacer bien, me va a distraer. Por supuesto que estoy a full apoyando a mis hijas en todo como siempre, pero desde un costado como también estuve siempre, que es lo que corresponde”, agregó.

Por otra parte, sus compañeros también le dedicaron conmovedoras palabras, y uno de ellos fue el Mono de Kapanga, quien sostuvo que Claudia demostró un enorme compromiso al volver tan rápido. De igual manera, Leticia Siciliani se mostró muy contenta con la vuelta de "La tata".

Luego de estos comentarios, la ex del Diez declaró que espera poder seguir avanzando y aprendiendo, y sostuvo que iba a poner lo mejor de ella para seguir superándose. "No sé de qué se trata esto, cómo viene esta semana que estamos los ocho, somo ocho y estamos todos los días. Voy a poner todo lo de mí como siempre puse hasta ahora”, añadió.

Tras su regreso, desde el programa le confirmaron a Claudia que iban a aplicar el mismo protocolo usado con Siciliani, quien hace unas semanas faltó por un problema de salud. “Claudia va a tener que ser la mejor de esta semana, estos tres días que tenemos por delante; este lunes, martes y miércoles”, especificó Del Moro.

Afortunadamente, a pesar de que la prueba de este lunes fue en grupo, Villafañe consiguió junto a su equipo la tan preciada estrella, por lo que ahora le quedarán dos días más a pura exigencia.