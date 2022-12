"¿Así que ahora estás con Maxi?": el furioso reclamo de Icardi y el vueltito de Wanda

"La entendés por las buenas o por las malas, pero la entendés". Ese es el nuevo lema de Wanda Nara de cara a la negativa de Mauro Icardi a aceptar la separación definitiva con la madre de sus hijas Francesca e Isabella. Del furioso llamado del delantero desde Estambul, al elegante vueltito 2.0 que la empresaria le dedicó a más de trece mil kilómetros de distancia.

El último raund comenzó hace una semana, cuando Icardi comprendió que no sería invitado al festejo navideño que la empresaria organizó en su fastuosa mansión de Santa Bárbara. Sin apuros por regresar a Turquía (tenía la autorización del cuerpo técnico para seguir desde la Argentina con la recuperación de su lesión), el delantero pensaba que pasaría la Noche Buena junto a su todavía mujer.

¿Qué fue lo que pasó? En principio, Wanda le dejó en claro que sería ella quien manejaría la lista de invitados y sobre la mesa estaba la posibilidad de que su "amigo" L-Gante pasara de visita después del brindis, tal y como terminó ocurriendo. Ofuscado y desorientado, Icardi regresó a Estambul y siguió de cerca el minuto a minuto de la nueva vida de soltera de Nara en la Argentina.

La presencia de Andrés Nara en la cena navideña y las fotos junto a Francesca e Isabella fueron el primer disparador de la furia del deportista, quien se encontraba junto a su padre en Turquía. Cabe recordar que, por fuera del enojo de Wanda por la separación de sus padres, fue Icardi quien decidió que Andrés ni siquiera pudiera conocer a sus nietas y se encargó de dinamitar cualquier acercamiento entre padre e hija. ¿El motivo? Su suegro siempre apoyó a Maxi López, incluso ante los medios.

"Ella se termina peleando con su papá porque Andrés apoyaba a Maxi durante el divorcio y nunca terminó de aceptarlo a Icardi. Pero la realidad es que cuando Zaira logró reconciliarse con su padre, Wanda quería seguir sus pasos y era Icardi el que se oponía a la revinculación. Quien decidió que Francesca e Isabella no conocieran a su abuelo fue Mauro, no Wanda", señalan desde su entorno.

Wanda y Andrés dejaron de hablarse en 2014, cuando la empresaria e Icardi formalizaron primero su noviazgo y luego su matrimonio. La fecha también coincidió con la por entonces conflictiva separación de los padres de Wanda y Zaira, quienes lograron dejar sus diferencias de lado e incluso celebraron la Navidad junto a sus nietos sin ningún problema.

"No conocía a mis nietas. Con Wanda, ni bien nos vimos, fue como si no hubiera pasado ni una hora. Estuvimos toda una noche juntos y yo siempre estuve a su lado. Pasaron muchas cosas en el medio y nos pasa a día a día", reconoció después del reencuentro Andrés, quien además reveló: "Nosotros estamos en un contexto complicado con Mauro. No tengo nada contra él, pero nunca nos llevamos. Mi afecto era con Maxi López y no tanto con él, pero no tengo nada en contra suyo. Están separados con Wanda y a mí lo que me importa es ella y que los chicos estén bien. La veo feliz y segura".

Las imágenes de Andrés rodeado de todos sus nietos fueron una amarilla. La roja llegó cuando Wanda subió videos en los que se lo puede ver a su padre bailando muy cómplice con L-Gante, quien después de las doce se hizo presente en el barrio privado y brindó un show casero en el jardín de Wanda. Andrés no sólo se mostró más que abierto con el trapero, sino que además bailó descontrolado El último romántico, la canción que el músico le dedicó a su hija.

Todavía complicado para digerir desde Turquía todo lo que sucedía en la Argentina, Icardi terminó de colapsar cuando Wanda compartió una captura de pantalla de la videollamada que realizó después de las doce con Maxi López, quien se encontraba en Londres junto a su nueva pareja. "¡Feliz Navidad! Te esperamos acá para el próximo año", le dedicó la empresaria.

Minutos después, el teléfono volvió a sonar. No era Maxi, era Icardi del otro lado. "¿Así que ahora estás con Maxi también?", le habría espetado el delantero desde Europa, todavía sin poder creer todo lo que acababa de ver desde las redes sociales. Wanda no sólo no dio acuso de recibo por el reclamo, sino que fue por más y habilitó un ida y vuelta de preguntas con sus seguidores en Instagram para dejarle en claro a Mauro que ya no quiere saber más nada con él.

"¿Estás conociendo a alguien?", fue una de las pocas preguntas que respondió. "No, desde octubre del 2022 estoy sola y divirtiéndome con amigas", precisó Wanda. Luego, consultada sobre las características que tenía que tener un hombre para enamorarla, la empresaria elaboró su detallada lista, con dardos dedicados al padre de sus hijas:

Ser inteligente"

Ser un apasionado por lo que hace"

Tiene que ser un potro"

Una persona segura y madura"

Que me cuide"

Que me respete"

Que me haga sorpresas"

"¿Existe?", se preguntó con ironía la empresaria, quien aún se niega a avanzar con el blanqueo de su relación con L-Gante y sigue coquetando con la soltería. Lo cierto es que en los próximos días Wanda viajará al Reino Unido para que Valentino, Constantino y Benedicto se reencuentren con su padre y pasen junto a él el año nuevo. En ese viaje, se encargará de que Francesca e Isabella hagan lo propio con Icardi, quien aún no definió si recibirá el 2023 en Milán o en Estambul. ¿La venganza final? Hay chances de que la empresaria decida pasar la última noche del 2022 con López y su nueva novia. Tremendo.