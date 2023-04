"¿Así que contrataste un sicario?": los estremecedores audios de Eloy Rivera y su ex

La durísima escena del último viernes, en la cual el influencer y ex participante de Gran Hermano Eloy Rivera terminó apuñalado luego de intentar herir a su ex pareja Thalía Di Mario con un cuchillo, fue sólo la punta del iceberg. En las últimas horas, se dieron a conocer durísimos audios que exponen el estado de salud mental del joven y la tóxica relación que mantenían.

"¿Así que contrataste un sicario para matarme, loquita?", comienza preguntando Eloy, en uno de los audios que se filtraron de conversaciones entre Rivera y Di Mario, los cuales fueron revelados por Socios del Espectáculo.

"¿Contraté un sicario? Sos un banana", respondió la mujer, que fue ayudada en el momento del ataque por su pareja actual, Franco Coronel. "Si yo quiero, lo hago. A mí no me jodas. No me vuelvas a llamar", agregó.

A esta altura de la conversación, las palabras comenzaban a ser expresadas con más bronca e ímpetu. "Dejá de amenazarme de muerte. Te voy a re…", llegó a decir Rivera, antes de ser cortado por la respuesta de su ex: "A mí me amenazaste de muerte".

"Vos me amenazaste de muerte. Me querés denunciar, me querés mandar sicario, estás re flashando conmigo. Me querés hundir. Yo jamás te pegué, estás re loca. Vos me cagabas a palos, todos los días. Me clavaste un cuchillo, tengo pruebas. Tengo el video de cuando me clavaste el cuchillo. Vos sos una loca que me quiere ver preso porque sos maldita, tenés maldad", acusó el influencer, cargado de verborragia.

A esta altura, la mujer también estaba inmersa en la violencia de la discusión, algo que se manifestaba en sus respuestas. "Si me cagabas a palos. Tengo amigos tuyos, tengo a todos en tu contra", prometió.

"Vos me pegaste delante de un montón de amigos que están de testigos. Me rompiste el teléfono", continuó acusando Eloy, haciendo referencias a eventos que fueron validados por algunas amigas de él.

"Olvidate de mí, si antes tenías chances ahora soy tu peor enemiga, ¿me entendiste? ¡Peor enemiga, boludo! El diablo en persona voy a ser", le aseguró Thalía a su ex. "¡Cómo te comportás conmigo hijo de puta! Al infierno vas a ir ¡Al infierno! Y yo me voy a encargar de que te arruinen la vida", afirmó.

La filtración de esta conversación llegó tras las declaraciones del padre de Rivera, quien lo defendió y detalló que su gran problema "es que no está funcionando la Ley de Salud Mental".

"Él es un adicto, que tiene esa enfermedad y que está de a poco tratando de salir. Estuvo en un centro de rehabilitación y le cuesta entender que está enfermo, pero no es un asesino", describió su papá, horas después de que su hijo quedara herido, tras el ataque a su ex en la esquina de la Avenida Dorrego y Luis María Campos de la Ciudad de Buenos Aires.