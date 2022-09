¿Así que tu hermana me clava el visto? La fuerte venganza de Latorre contra Wanda Nara

Si hubiera que hacer un ranking de historias mediáticas conflictivas de los últimos años, probablemente una de las más importantes sería la infidelidad que involucró al marido de Wanda Nara, Mauro Icardi, cuando la propia empresaria le contó al mundo que el futbolista había mantenido un encuentro en París con la actriz Eugenia "la China" Suárez.

Una de las panelistas que más se involucró en el caso en aquel entonces fue Yanina Latorre. La también esposa de un futbolista contó tantas de las cosas que Wanda le pasaba como información, que se comió una causa judicial por parte de la actual pareja de Rusherking, con la que actualmente sigue litigando.

Es por eso que, ahora que Wanda decidió no contestarles más a los movileros de LAM, Latorre estalló de bronca y dejó en claro que no le perdona este desdén: "Es una maleducada, con todo lo que hice el año pasado con el Wandagate".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ahora la que parece estar pagando los platos rotos por ella es su hermana Zaira Nara. La ex del uruguayo Diego Forlán charlo con todo el panel de LAM que conduce Ángel de Brito y Latorre, ni lerda ni perezosa, le jugó un as que tenía guardado bajo la manga.

"Me acuerdo que Yanina había dicho que salías con el polista, que habías ido a un asado", le tiró el conductor en referencia a Facundo Pieres. "Bueno, mentira", le contestó la morocha.

"Pero lo del polista no me lo dijo uno, me lo dijeron 45", reclamó Latorre, pero De Brito la paró para condenar a Zaira aun más: "Dejala que nos mienta, se pisa solita", sentenció.

La menor de las Nara no ocultó su rencor con la panelista y pidió "que hable Yanina" en un tono irónico. Aunque eso no frenó la sed de venganza que se vivió el piso de LAM y el conductor continuó: "¿Te comiste al polista?".

"No", respondió Zaira, para luego tratar de irse lo más rápido posible hacia otro tema. Venía pisteando como una campeona, pero se chocó con el rencor de Latorre.