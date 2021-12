ATAV, la "China" y el "Icardi-Gate" que complica a Suar: qué sucederá con la segunda entrega

En septiembre de este año, cuando la situación sanitaria producto de la pandemia de Covid-19 habilitó las grabaciones, Adrián Suar se entusiasmó y anunció el posible regreso de Argentina, tierra de amor y venganza; la serie de Pol-Ka que la rompió en 2019 y que, previo al estallido epidemiológico, tenía proyectada una segunda temporada para el 2020 que debió suspenderse. Desde entonces, mucho se especuló en torno a la posibilidad de que la novela tenga una segunda entrega de la que, en un principio, iba a participar Eugenia "la China" Suárez, algo que hasta el momento no está confirmado.

"Creo que va a volver, fue un furor", reconoció el también gerente de programación de El Trece, en su paso por el ciclo de Mirtha Legrand, por entonces bajo la conducción de su nieta, Juana Viale, quien no se perdió la oportunidad de pedirle un papel en la segunda entrega de ATAV. Unos meses antes de su declaración en el programa de los almuerzos, el propio Suar había confirmado en Instagram que 2022 será el año del regreso de la novela que cosechó miles de fans en 2019.

Tal y como te contó BigBang en diciembre del 2019 tras el final de la primera temporada, las primeras reuniones tuvieron lugar a mediados de octubre. Fue en ese momento que Suar convocó a los guionistas de la ficción para pedirles una segunda temporada. La época elegida: la década del sesenta. ¿La premisa? Algunos de los personajes del primer envío tendrían que mantenerse.

De acuerdo al anticipo que se emitió luego del final de ATAV, los elegidos fueron -como era de esperarse- algunos de los personajes más queridos. Estarán Mercedes Funes, Fernán Mirás y Eugenia "la China" Suárez. Sin embargo, un dato llamó la atención: el personaje de Raquel no parecía haber envejecido veinte años, por lo que podría tratarse de una de las cuatro hijas que, de acuerdo al relato final, tuvo con Aldo. Por ese entonces, la intención era que llegara a la pantalla chica a mediados de 2020, algo que no sucedió producto de la pandemia.

¿El detalle? Al momento, no está confirmada la participación de Suárez, pese a que fue una de las que más interés mostró antes de la pandemia de participar de una segunda entrega. Quien ya se sabe que no participará del proyecto (salvo que los guionistas se las ingenien para revivir a su personaje) será Benjamín Vicuña, quien se despidió de Torcuato Ferreyra con un suicidio de película sobre el final de la serie.

Mirás, en tanto, ya habló de la posibilidad de volver a encarnar el temido y por momentos querido Trauman. "El bombín está guardado. Suar debe tener alguna información, algo me habían comentado. Con este tema de la cuarentena nunca se sabe, pero sé que tienen esa idea", reconoció pocos meses atrás.

Uno de los principales problemas de Suar, además de la pandemia, es el costo de producción que implican las series de época. "Me la gasté toda en ATAV. La reventé toda, me di un gusto personal. Siempre hay una rentabilidad chica en la ficción. Facturar mucho y no hay tanta rentabilidad. A no ser que te toque un joker que tenga expansión internacional. Pero las ficciones de Argentina no es que te la sacan de la mano en el mundo. Cada tanto hay gente que le puede tocar".

¿Una buena para Adrián? En los últimos días, la productora vendió los derechos de los primeros sesenta capítulos de la primera temporada de la novela al mercado japonés, lo que podría suponer una inyección de dólares para poder avanzar con la producción y el inicio de las grabaciones.