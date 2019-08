ATAV y el asesinato que cambiará todo: el plan con el que Torcuato encarcelará a Bruno

"No lo puedo matar, Lucía no me lo perdonaría. Bruno todavía no lo sabe, pero va a matar a alguien". Esas fueron las palabras con las que el personaje de Benjamín Vicuña (Torcuato Ferreyra) le anticipó a su mafioso socio (Samuel Trauman) cuál será su próximo ataque contra su enemigo, Bruno Salvat (Albert Baró). La muerte que cambiará todas las historias de Argentina, tierra de amor y venganza de cara al salto temporal tan esperado por los seguidores de la novela de PolKa.

Tal como anticipó BigBang, a fin de mes el guión de la tira cambiará por completo. Habrá un salto temporal que llevará a todos los personajes de 1938 a 1940. Hasta ahora, poco se sabía de lo que sucederá en líneas generales con los personajes. “Cada una de las tramas personales llegará a una instancia decisiva antes del salto temporal. Cuando la historia se retome, estarán parados en un lugar diferente desde el cual se relanzará cada uno de sus conflictos, aunque dentro de una misma línea”, precisó uno de los guionistas de ATAV, Leandro Calderone.

Sin embargo, con el correr de los capítulos ya se anticipan varios escenarios. En efecto, ya se confirmó que el personaje de Delfina Chaves (Lucía Morel) se convertirá en madre. Su hijo, ya de dos años, se llamará Pedro y, de acuerdo a lo que trascendió, será inscripto como primogénito de Ferreyra, aunque todo indica que el verdadero padre es Bruno. ¿Cuál será la reacción de Bruno? ¿Qué pasará entre él y Lucía durante los dos años de salto temporal? ¿Cómo se explicará el distanciamiento entre una de las parejas protagónicas de la tira?

Hasta ahora, lo que se sabía era que Bruno iba a ser injustamente encarcelado; pero se desconocían los motivos. De acuerdo a las pistas que ya se pueden ver en los capítulos de la semana pasada, se trataría de una nueva trampa de Ferreyra. Pero, ¿quién morirá? ¿Quién será asesinado? ¿Qué muerte será la que obligue a Lucía a no verlo nunca más? Todo indica que quien morirá será su hermana, Lidia (Minerva Casero).

Lucía todavía no está embarazada y los guionistas se encargaron de dejarlo bien en claro en los últimos capítulos. Alicia Ferreyra (Mercedes Funes) es quien le dice a Aldo (Gonzálo Heredia) que su cuñada estaba esperando un hijo, en un intento por desviar su atención. En efecto, el protagonista la había escuchado hablar con Gabriel Morel sobre su embarazo que, tal como ya se confirmó, es de Gabriel y no de Aldo. "Ese hijo es mi sangre", le espetó el hermano de Lucía. "¿De qué habla?", interpeló el personaje de Heredia. Y Alicia, en un intento por esquivar la confirmación que disolvería su matrimonio, le mintió y aseguró que se referían al falso embarazo de Lucía.

Aldo, como era de esperarse, corre al conventillo para contarle a Bruno de la situación. El catalán busca a Lucía y le pide explicaciones: "Ese hijo puede ser mío, el embarazo es muy reciente y nosotros estuvimos juntos hace poco. Además, usted me ha dicho que no tiene intimidad con su marido". Después de que la joven aristócrata le negara estar embarazada, el catalán le hizo la propuesta que dará pie a la concepción de Pedro. "Una vez, le pedí una tarde y nos enamoramos. Ahora le pido un día", requirió Bruno. El encuentro será de nuevo en la "casa de campo" de Lucía y será, tal vez, la última vez que estén juntos, antes del asesinato de Lidia.

Para seguir condimentando la trama de la otra pareja protagónica, se incorporará a finales de este mes el personaje de Soledad Fandiño. “Mecha” aparecerá en la historia después del salto temporal y su perfil no pasará inadvertido. Según pudo saber BigBang, será la amante de una persona muy influyente de la sociedad porteña que comenzará a hacer política con Torcuato Ferreyra, cuyo nombre es “Lisandro”.

Además del anticipo de lo que sucederá con el personaje de Benjamín Vicuña, quien todavía sortea los coletazos de la exposición de Bruno, se suma otro condimento que le dará importancia al rol de Fandiño: “Mecha” será la tercera en discordia que separará, una vez nacido el hijo de Alicia, a la “polaca” de Aldo.