ATAV y el capítulo final: el descargo de la guionista mientras escribe las últimas líneas de la novela

Falta cada vez menos para que Argentina, tierra de amor y venganza llegue a su esperado final. La exitosa novela de PolKa emitirá su último capítulo los primeros días de enero y los guionistas ya trabajan en la escritura del guión. Carolina Aguirre sorprendió con una reflexión en Instagram a pocos días de terminar la tira.

“Hace una semana que estamos escribiendo el final de Atav. Al menos yo estoy agotada, ojerosa, mal vestida, tengo mal las uñas y sobredosis de cafeína en el cuerpo. Nos quedan, además de las correcciones, cuatro capítulos y ya está”, anticipó.

De acuerdo al cronograma, Aguirre y su coequiper, Leo Calderone, terminarán “la semana que viene” de escribir el último capítulo. “Esto que fue mi vida, mi castigo, mi rutina de lunes a lunes por un año y un mes, me dará nostalgia y la tristeza que dan las cosas hermosas cuando se terminan. Eso tiene escribir. Odiás no tener vida cuando lo estás haciendo y una vez que terminás no sabés quién sos sin hacerlo”.

“A veces me preguntan si me gusta lo que hago y digo que no, que lo odio. Quiero ser moza en Filipinas. Me preguntan entonces por qué no lo dejo. Y respondo siempre lo mismo: ‘No puedo parar de hacerlo’”, cerró.

ATAV y los secretos de la nueva temporada en 1960: el plan de Adrián Suar y cuándo saldría al aire

No se baja del éxito. Conforme por los resultados de Argentina, tierra de amor y venganza, Adrián Suar reveló en una reciente entrevista que su intención es grabar una segunda temporada de la tira, pero situarla en la década del 60. La noticia sorprendió a los fans y, según pudo saber BigBang, a muchos de los actores del elenco, quienes ya se preguntan si sus personajes serán los que continuarán con la historia que en enero del 2020 llegará a su fin por la pantalla de El Trece.

"Puede ser que haya una segunda temporada", confirmó el productor en diálogo con el portal Ciudad. "Estamos viendo si saltamos de los '40 a los '60. Hacer un salto con los personajes que queden, es una buena época para estos y nuevos personajes", detalló. En efecto, la ficción comenzó en 1938 y pegó un salto temporal hace dos meses de dos años, es decir que terminará en 1940. Qué sucedió con los personajes en esos veinte años será, para Suar, una nueva apuesta.

ATAV no sólo se convirtió en la ficción más vista del año, sino que además es el producto más rentable en cuanto a rating de El Trece. En efecto, la ficción debía finalizar tiempo atrás pero, atento al éxito del producto, Suar se sentó con cada miembro del elenco y renegoció una "segunda temporada" para darle continuidad a la historia. Ese es el motivo por el cual el último capítulo llegará recién en enero del año que viene.

Es algo que se habló, pero no hay nada cerrado. Es sólo una idea"

"Es algo que se habló, pero no hay absolutamente nada cerrado. Es sólo una idea", confirmaron a este medio desde la productora. "No hay nada confirmado, ni siquiera se sabe con qué actores se haría", sumaron, al tiempo que reconocieron que, en caso de "estar disponibles", sí se realizará con los autores actuales de la tira: Leo Calderone y Carolina Aguirre.

El proyecto, de concretarse, será recién para el 2021. "Todavía falta que se estrene Separadas, que será en enero del 2020", advierten, en alusión a la tira con la que El Trece reemplazará a ATAV. Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Gimena Accardi, Mónica Antonópulos, Celeste Cid, Julieta Nair Calvo y Julieta Zylberberg encabezan el elenco que comenzará en las próximas semanas a grabar los primeros capítulos.