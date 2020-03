ATAV y el spoiler de la nueva temporada: la "Polaca" que no es la "China", el elenco y la trama secreta

El éxito de Argentina, tierra de amor y venganza sigue generando ruido en los pasillos de Pol-Ka, en especial después de que la tira reemplazo -Separadas- no cumpliera con las expectativas de rating que tenía la productora. Atento a los números, Adrián Suar ya comenzó a trabajar en lo que será la segunda temporada de ATAV, que llegará a la pantalla de El Trece recién el año que viene. A continuación, todo lo que se sabe hasta el momento: qué personajes sobrevivirán, por qué la "China" no será más la Polaca y, ¿vuelve Albert Baró?

En principio, el gerente de programación de El Trece reconoció que le final elegido para la primera temporada no fue del todo eficaz, en especial teniendo en cuenta las críticas y la desilusión que manifestó el cautivo público de la novela. "Puede ser que nos hayamos equivocado. A lo mejor no fue del todo claro", advirtió el productor. En efecto, el último capítulo cerró de modo "veloz" muchas de las historias de los personajes, dejando con sabor a poco al público y con más dudas que certezas.

¿Qué fue lo que sucedió? En las últimas tomas del capítulo final, Eugenia "la China" Suárez apareció en pantalla, pero en la década del sesenta. Es decir: veinte años después de la línea temporal de ATAV. Mucho se especuló sobre si el personaje que aparecía en un cabaret -regenteado por Fabián Mirás- podía ser o no la "Polaca".

ampoco quedó en claro la aparición de un joven que aseguraba buscar venganza por la muerte de su padre, aunque pocos entendieron que se refería al personaje interpretado por Benjamín Vicuña.

Tampoco se explicó cómo pudo haber sobrevivido el personaje de Alicia Ferreyra, interpretado por Mercedes Funes; quien en el último capítulo se suicidó junto a su hermano al tomar cianuro antes de ser detenidos. Esa decisión fue una de las pocas celebradas por los fans de la novela, quienes entendieron que era uno de los mejores finales para la pareja de hermanos que por momentos bordeó el incesto.

"Torcuato está muerto, pero Alicia vuelve. Fue una de las que la rompió en la novela", reconoció Suar, en una entrevista con el ciclo Los Ángeles de la Mañana. "Fernán Mirás también va a estar. La idea sería empezar la producción en el verano que viene", precisó. ¿Cuándo saldría al aire? De acuerdo a las estimaciones de Pol-Ka, ATAV regresaría en el segundo semestre del 2021.

Suar comprendió que fueron pocos quienes entendieron los mensajes ocultos del último capítulo y precisó que será un hijo no reconocido de Torcuato quien busque revancha por la muerte de su padre. Al momento de su final, el villano tenía como amante a Marie, la prima de Lucía Morel (Delfina Chaves); quien jugó un rol principal a la hora de ayudarlo para dar el batacazo contra la banda. "Ese embarazo explicaría la maldad del personaje de Marie", sostienen fuentes allegadas a los guionistas de la tira: Carolina Aguirre y Leo Calderone.

Hay hijos no reconocidos, hay una trama... para nosotros la mujer que vimos ahí en el final es la hija de la 'Polaca'"

"(La serie) Vuelve en principio con los años '60. Hay hijos no reconocidos, hay una trama... para nosotros la mujer que vimos ahí en el final es la hija de la 'Polaca'. La China es una crack, ella me dijo que me mata si no la llama, así que va a estar", confirmó. En efecto, antes del final de la primera temporada, fue la propia Suárez quien confirmó que participaría de la segunda parte de la novela y que se había encargado de pedírselo en persona a Suar.

Instalado de nuevo en Barcelona, mucho se especuló también con la posibilidad de sumar a Albert Baró, quien encarnó al personaje de Bruno, para la segunda parte. Cabe destacar que, por el salto temporal, debería encarnar ahora a un hombre de casi cincuenta años. "Me gustaría traerlo a Albert. Que esté en al menos 20 ó 30 capítulos", anticipó el gerente de programación de El Trece.