ATAV y el spoiler menos esperado por los fans de Brunia: el giro que traerá polémica

Faltan dos meses para que Argentina, tierra de amor y venganza llegue a su final. Después de la adaptación al guión que implicó el salto temporal de dos años y que situó a la novela en 1940, un nuevo giro en la historia podría decepcionar a más de un fan de la pareja protagónica, bautizada con cariño como “Brunia”.

El comienzo de la “segunda parte” de la novela separó de modo definitivo a los personajes de Delfina Chaves (Lucía Morel) y Albert Baró (Bruno Salvat). En efecto, después de haber ido preso tras caer en la trampa de Torcuato Ferreyra (Benjamín Vicuña), el catalán inició un romance desde la cárcel con Francesca (Malena Sánchez).

Lucía, decepcionada por las pruebas en contra de Bruno y con Lidia (Minerva Casero) todavía en coma tras recibir un disparo por la espalda, no abandonó a Ferreyra y se sumergió en un matrimonio violento y sin amor, en pos de poder pagar el tratamiento médico de su hermana y de darle a su hijo, Pedro, un padre.

Como buen culebrón, la protagonista se dio cuenta demasiado tarde de que en realidad Bruno no le había disparado. Así, los fans vieron cómo Torcuato quedó al descubierto, pero se quedaron sin la esperada reconciliación de la pareja protagónica. ¿El motivo? Bruno se comprometió con Francesca por haberlo acompañado mientras cumplía su condena pero, en el fondo, sigue enamorado de Lucía.

Fiel a su palabra y leal a Francesca, Bruno sufre en silencio la imposibilidad de estar con la madre de su hijo. Lucía, en tanto, también sortea las emociones que le genera el triángulo amoroso. Pero la tregua sentimental llegará pronto a su fin. En efecto, los guionistas incorporarán en los próximos capítulos un interesante personaje con el que Lucía podría vivir una nueva historia de amor.

El actor Joaquín Berthold (Sagasti) interpretará a un joven periodista que se acercará a Lucía. Después de escribir un libro en contra de su marido y de mantener durante dos años columnas políticas bajo el pseudónimo de Juan de Marzo, la protagonista de la tira volverá a la redacción del diario El Espejo y será allí en donde conozca a su nuevo galán.

Leé también | ATAV y los secretos de la nueva temporada en 1960: el plan de Adrián Suar y cuándo saldría al aire

La incorporación de otro tercero en discordia no pasó inadvertida por los fans. En efecto, uno de ellos le recriminó a la guionista Carolina Aguirre la decisión y hasta le solicitó que Lucía no tuviera relaciones sexuales con su colega. Nada dijo, claro, de la relación que sí mantiene Bruno con Francesca.

“Quiero creer que Lucía y Sagasti no van a tener relaciones, ¿no?”, fue el comentario en Instagram que encendió a la guionista, quien no tardó en interpelarlo por el machismo detrás de la afirmación. “¿Querés que le cortemos el clítoris así nos aseguramos de que no coja con nadie que no sea galán? Eso hacen los terroristas islámicos en Afganistán. Podemos probar, si te alivia, que Lucía no disfrute de su vida sexual jamás”.