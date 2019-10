ATAV y la furiosa respuesta de su guionista: "¿Querés que le cortemos el clítoris a Lucía?"

Cansada de las críticas, en especial de aquellas cargadas de cuestionamientos sexistas y machistas, Carolina Aguirre recogió el guante y utilizó su cuenta de Instagram para explicar el porqué de algunas de las decisiones que tomaron con Leo Calderone a la hora de escribir el guión.

Aguirre habilitó su cuenta para responder algunas de las preguntas de los fanáticos de la tira de PolKa. Sin embargo, se encontró con muchas críticas. La mecha se encendió cuando leyó el comentario de un usuario que esperaba que Lucía Morel, el personaje interpretado por Delfina Chaves, no tuviera relaciones sexuales con otra persona más que con Bruno (Albert Baró).

“¿Querés que le cortemos el crítoris así nos aseguramos de que no coja con nadie que no sea galán? Eso hacen los terroristas islámicos en Afganistán. Podemos probar, si te alivia, que Lucía no disfrute de su vida sexual jamás”, disparó sin medias tintas.

Cuando le preguntaron si Lucía “iba a reaccionar” después de que Torcuato Ferreyra (Benjamín Vicuña) le revelara que había asesinado a su padre, Aguirre recordó que el personaje de Chaves se encuentra privado de su libertad.

“Lucía ahora está encerrada y no sabe si la van a vender, a matar, a violar a diario, a cagar a palos a ella o a su hijo. ¿Qué significa ‘reaccionar’? No te preocupes, que aunque hayan muerto decenas de putas en la tira nos vamos a concentrar a full en el asesinato del macho Cis blanco. Ahora está ocupada en pelotudeces sobre escribir sobre víctimas de trata y tratar de salvar su vida”, disparó Aguirre.

Por último, la guionista también le respondió a los usuarios que aseguraban que Lucía se “merecía” todo lo que estaba viviendo por no haber creído en la palabra de Bruno. “Vivimos en una sociedad machista y creo que los hombres quieren sostener sus privilegios para seguir sometiendo y humillando; y echándonos la culpa”, remató.